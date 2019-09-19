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Göç Kurulu, 9'uncu kez toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 18:34 | Son Güncelleme

Göç Kurulu, 9'uncu kez toplandı TÜRKİYE'nin yabancılarla ilgili göç stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmekle görevli Göç Kurulu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, 9'uncu kez toplandı.

Göç Kurulu, 9'uncu kez toplandı

TÜRKİYE'nin yabancılarla ilgili göç stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmekle görevli Göç Kurulu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, 9'uncu kez toplandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde toplanan Göç Kurulu'na; Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz; Bitlis, Hatay, Muş ve Van valileri katıldı. Toplantıda, göç alanındaki son gelişmeler ve ilgili konular, kurul üyelerinin bilgisine sunuldu. Sunumların ardından sonraki toplantı gündemine ilişkin görüş ve öneriler değerlendirildi. Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
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-Toplantıdan görüntü
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Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)

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