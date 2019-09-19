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Göç Kurulu, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 18:07 | Son Güncelleme

Göç Kurulu, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında toplandı

Göç Kurulu, Türkiye'nin göç stratejilerini belirlemek amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 9. kez toplandı.

Gölbaşı Vilayetler Evi'nde Bakan Soylu'nun başkanlığında yapılan kurul toplantısına, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanvekili Prof. Dr. Rahmi Er, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar Tezcan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Lütfihak Alpkan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Vekili Emin Sadık Aydın, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Cengiz Fitoz, Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürü Tuğgeneral Mücahit Zorlutuna, Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun ve İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Can Ozan Tuncer katıldı.

Toplantı, basın mensuplarının görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti.

- Göç alanındaki son gelişmeler kurul üyelerinin bilgisine sunulacak

Kurulun, Türkiye'nin yabancılarla ilgili göç stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmekle görevli olduğu öğrenildi.

Sekretarya hizmetlerini Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün yürüttüğü kurulda, göç alanındaki son gelişmeler ve diğer hususların, kurul üyelerinin bilgisine sunulacağı belirtildi.

Toplantıda, sunumların ardından bir sonraki toplantı gündemine ilişkin görüş ve önerilerin de değerlendirileceği bildirildi.

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