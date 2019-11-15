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Göç Müzesine 22 milyon euro ödenek

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2019 22:53 | Son Güncelleme

Almanya'da Federal Meclis, Göç Müzesi kurulması için 22,13 milyon euro ödeneği onayladı.

Müze Köln'de kurulacak.1990 yılından bu yana faaliyette olan Almanya’ya Göçün Dokümantasyon Merkezi ve Müzesi (DOMiD) çatısı altında Köln'de kurulması planlanan müze için finansman sağlandı. Federal Meclis Bütçe Komisyonu, müze için 22 milyon 130 bin euroluk kaynak ayrılmasını onayladı.

DOMiD Direktörü Robert Fuchs karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve hükümetin desteğinin projenin gerçekleşmesinde bir "mihenk taşı" olduğunu söyledi. Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet de proje için desteğini dile getirmişti.

Almanya'da koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) meclis grup başkanı Rolf Mützenich projenin sosyal açıdan öneminin altını çizerek, göçün Almanya'da bir tarihi olmasından ziyade günümüzdeki en acil sorunlardan biri olduğunu kaydetti.

Müzenin Köln'ün şehir merkezinde kurulması planlanıyor.

DW/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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