Göç Tarihi Müzesi'nde Rum bakkalın asırlık veresiye defteri

BURSA, (DHA) - BURSA Göç Tarihi Müzesi'nde, mübadele döneminde Tirilye'den göç eden Rum bakkalın 1880'li yıllara ait veresiye defteri sergileniyor. Defterin, Rum bakkalın komşusu Ercan Kara tarafından müzeye bağışlandığı belirtiliyor.

Bursa Göç Tarihi Müzesi'nde, Lozan Anlaşması'nın anlatıldığı bölümde sergilenen, mübadele gereği Tirilye'den Selanik'e göç etmek zorunda kalan Rum bakkalın veresiye defteri, dikkat çeken koleksiyonların başında geliyor. Lozan Mübadele Anlaşması'nın anlatıldığı bölümde, vitrin içinde sergilenen veresiye defterinin 1880'li yıllara ait olduğu belirtildi. Veresiye defteri, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Rum bakkalın komşusu Ercan Kara tarafından müzeye bağışlanan veresiye defterinden, ağırlık ölçüsü olarak okka ve dirhem kullanıldığı anlaşılıyor. Deftere yazılanlar, o tarihlerde hangi gıda maddelerinin daha çok tüketildiğine ilişkin fikir veriyor. Deftere veresiye olarak yazdırılan 1 kutu kibrit, gaz, sicim, sabun ve bakla gibi ürünler dikkat çekiyor.

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