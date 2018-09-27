Göç teması iki farklı sergide hayat buldu

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- BU yıl 4'üncüsü düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali'nin altı temasından 'Dünya Okulu'nun sponsoru İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ)'göç' temasının işlendiği iki önemli sergiyi bienal kapsamında sanatseverlerle buluşturdu. İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin gerçekleştirdiği "Göç Kültürü ve Sanat" ile İKÜ Mimarlık Fakültesi'nin düzenlediği "Göç Kültürü ve Mekan" sergileri, üniversitenin Ataköy Yerleşkesi'nde düzenlenen törenle açıldı.Törene, İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, Rektör Prof. Dr. Erhan Güzel, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Üstünipek, Yazar ve Eleştirmen Doğan Hızlan ile sergide eserleri bulunan ressamlar Ragıp Basmazölmez, Burcu Ülgüt katıldı. Serginin açılış konuşmalarını sergiyi düzenleyen fakültelerin dekanları Prof. Dr. Dostoğlu ile Prof. Dr. Üstünipek gerçekleştirdi. "İKÜ OLARAK KÜLTÜR VE SANAT DOSTUYUZ" Açılış konuşmalarının ardından sergi alanını ziyaret eden sanatseverler eserlere büyük ilgi gösterdi. Bu yıl İKÜ ile İKSV arasında gerçekleştirilen iş birliğini değerlendiren Dr. Bahar Akıngüç Günver, ‘göç’ temasının önemine dikkat çekti. İki fakültenin yoğun çalışmalar sonucu sergiyi tamamladıklarının altını çizen Dr. Günver, "Biz üniversite olarak kültür ve sanat dostuyuz. Sanat ve Tasarım ile Mimarlık Fakültelerimiz bu konuda çok yoğun çalışmalar yaptı. Buradaki göç konusu çok önemli. Ayrıca, bienalin 'Okullar Okulu' ve 'Dünya Okulu'temaları son derece nefis olmuş. Ben bu nedenle İKSV'yi kutluyorum.Bizim deüniversite olarak sponsorluğunu üstlendiğimiz tema, 'Dünya Okulu'. Eğitim ve kültürdeki 59 yıllık geçmişimiz nedeniyle bu iki konsept müthiş oldu. Güzel işler yapacağımıza inanıyorum. İKSV ile aramızda güzel bir iş birliği doğdu" dedi. İKÜ bünyesinde faaliyetlerini sürdüren sanat galerisi İKÜSAG’ınsergi takviminin yıl boyunca dolu dolu olduğunu belirten Günver, sergilerin yanı sıra İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek konser ve önemli etkinlikleri de bu yıl sanatseverlerle buluşturacaklarının müjdesini verdi. "GURUR VE ONUR DUYDUK" Üniversite olarak Bienal’de yer almaktan onur ve gurur duyduklarını anlatan Prof.Dr. Erhan Güzel, "Biz uzun yıllardır bu bienalde yer almak istiyorduk. Bu yıl sponsorluğumuz kabul edildi ve uydu mekanlardan biri olduk.Bunun neticesinde ilk olarak İKSV'de bir panel düzenledik ve ardından ilk sergimizi açtık.Sergileri çok güzel buldum ve umarım herkes beğenecektir" diye konuştu. "GÖÇ EDEBİYATINDA HÜZÜN HAKİM" Sergilerin temasını değerlendiren Gazeteci-Yazar Doğan Hızlan, bütün göçlerin bir edebiyatı olduğuna değindi. İnsan yaşamında en önemli unsurun göç olduğunun altını çizen Hızlan, "İnsanların hayatı üzerine bir inceleme yapmak istiyorsanız, insan yaşamının değişen unsurlarını tespit etmek istiyorsanız bunun en önemli unsuru göçtür. Bir yere alışkanlıklarınızı, yaşamınızı, bırakıyorsunuz ve yeni bir yere alışmaya geliyorsunuz. Bundan fazla insanı yaralayan bir şey olamaz. O nedenle ben göç edebiyatını daima hassas, önemli ve hüzünlü bir edebiyat sayarım" ifadelerini kullandı. "HAYATIN KENDİSİ BİR TASARIM" Sergide yer alan eserleri de yorumlayan Doğan Hızlan, "Tanıdık ressamların eserlerini gördüm. Onların da göçü işlemesi, göç kavramı üzerine daha nice duyarlılıklar yaşamamızı sağlıyor. İşte sanat budur" dedi. 4. İstanbul Tasarım Bienali'nin önemine de dikkat çeken Hızlan, "Çağımız tasarım çağı ve tasarım artık hayatımızda. Tasarım, yeniden yaratmak demek, bu bir hayali yaratmak, imgeyi geliştirmek. Zaten baktığınızda hayat kendisi bir tasarım" değerlendirmesinde bulundu. 12 EKİM'E KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin gerçekleştirdiği "Göç Kültürü ve Sanat" sergisinde Nuri İyem, İpek Duben, Levent Arşiray, TemürKöran, Çağrı Saray, Ragıp Basmazölmez ve Burcu Ülgüt'ün eserleri sergilenirken İKÜ Mimarlık Fakültesi'nin düzenleyeceği "Göç Kültürü ve Mekan" sergisinde ise İKÜ ile birlikte yurt içi ve yurt dışından katılacak toplam 12 üniversitenin Mimarlık ve Sanat Tasarım Fakülteleri öğrencilerinin ürettikleri projelere yer veriliyor. Her iki sergi de 12 Ekim Cuma gününe kadar İKÜ Ataköy yerleşkesinde ziyaret edilebilecek.

