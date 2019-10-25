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Göç Uyum Alt Komisyonu Başkanı Uslu: 1 milyon Suriyeli dönecektir

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2019 17:04 | Son Güncelleme

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu, "Fırat'ın doğusundan 1 milyon Suriyeli, Türkiye'de yaşamaktadır.

Besti KARALAR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- TBMM İnsan Haklarını İnceleme Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu, "Fırat'ın doğusundan 1 milyon Suriyeli, Türkiye'de yaşamaktadır. Dolayısıyla bu 1 milyon Suriyeli, güvenli bölge oluşturulursa, savaş koşulları, terör koşulları ortadan kaldırılırsa, dönecektir, dönmelerini bekliyoruz" dedi.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Türkiye'de 3 milyon 650 bin geçici koruma statüsünde Suriyelinin bulunduğunu bildirdi. Uslu, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı ile bölgenin terör unsurlarından temizlendiğini, bugüne kadar 370 bin Suriyelinin bu bölgelere döndüğünü kaydetti.
'SAVAŞ ORTAMINDA GÖNDERMEK DOĞRU DEĞİLDİ'
Uslu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2014 yılında Suriye krizinin başında, ABD başta olmak üzere tüm dünyaya, 'güvenli bölge' projesini paylaştığını; ancak dünyanın bu vahim durumu anlamadığını söyledi. Avrupa'da daha sonra siyasi dengelerin değişmesiyle bu durumun farkına varıldığını kaydeden Uslu, "Cumhurbaşkanımızın 'güvenli bölge' fikri o zaman karşılık buldu. Suriyeliler 'geri dönsün' polemiği her zaman yapılıyor. Suriyeliler geri dönsün; ama 'nereye dönsün', sorusu çok önemliydi. Savaş olduğu bir ortamda Suriyelileri göndermek çok doğru değildi" diye konuştu.
'DÖNMELERİNİ BEKLİYORUZ'
Barış Pınarı Harekatı'nın ardından, güvenli bölge oluşturulması konusunda çalışmaların sürdüğünü, güvenli bir şekilde dönüşlerin de başlayacağını aktaran Uslu, "Fırat'ın batısında, 365 bin Suriyeli kardeşimiz gönüllü bir şekilde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile beraber yaptığımız çalışmalarla döndüyse bu, Fırat'ın doğusunda da olacaktır. O bölgeden 1 milyondan fazla Suriyelinin Türkiye'de olduğunu düşünürsek, bu anlamda 1 milyon kişinin yaşayacağı şehirler, köyler oluşturulacak, alt yapısı ile birlikte gönüllü bir şekilde oraya döneceklerdir. Fırat'ın doğusundan, yaklaşık 1 milyon Suriyeli Türkiye'de yaşamaktadır. Dolayısıyla bu 1 milyon Suriyeli güvenli bölge oluşturulursa, savaş koşulları o bölgedeki terör koşulları ortadan kaldırılırsa, dönecektir, dönmelerini bekliyoruz. Sahada yaptığımız araştırmalarla birebir gözlemlerde Suriyeli kardeşlerimiz, 'kendi evimize dönmek istiyoruz' diyorlar" dedi.
'GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDE TUTUYORUZ'
Uslu, Suriye'den Türkiye'ye kitlesel bir göç olduğunu ve bu insanların isteyerek gelmediğini söyledi. Suriyelilerin geri dönme ihtimalini bir köşede tuttuklarını kaydeden Uslu, şu ifadeleri kullandı:
"Biz Suriyelileri daimi değil, geçici koruma statüsünde tutuyoruz. Bosna Hersek'te etnik bir saldırı oldu. O dönemde Bosna Hersekliler'e Avrupalıların uyguladığı bir rejim vardı. Adı 'geçici koruma rejimiydi.' 780 bin Balkan bir şekilde Avrupa'ya göçmüştü. Bosnalılar savaş bittikten sonra evlerine döndüler. Bu rejim sistemini biz; Suriye krizinin başında kendi kanunlarımıza monte ettik. Bu sistem bizde muazzam bir şekilde yürüyor. Türkiye bunu en iyi uygulayan ülke oldu. Suriyeli kardeşlerimizin de, gönüllü geri dönüş süreçleri, hem geçici koruma izin verdiği süre içerisinde, hem de güvenli bölge oluşması süresi içerisinde gerçekleşecektir. O bölgede güvenliğin sağlanması, maliyet konusundaki külfete herkesin katılması ile birlikte dönüşler başlayacaktır."

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