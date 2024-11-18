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Göç ve göçmen kaçakçılığına geçit yok! Bakan Yerlikaya duyurdu: 51 organizatör ve 1644 göçmen yakalandı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
18.11.2024 09:09
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 'Kalkan-30' operasyonlarında 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 51 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 1644 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Göç ve göçmen kaçakçılığına geçit yok! Bakan Yerlikaya duyurdu: 51 organizatör ve 1644 göçmen yakalandı

Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımın devamında şu ifadeler yer aldı:

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"Ülke genelinde düzenlenen “KALKAN-30” operasyonlarında 11’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam:
—51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve
—1.644 düzensiz göçmen yakalandı.

Ülkemizin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelemizi azim ve karalılıkla aralıksız sürdürüyoruz

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 442 bin 778 şahsın kimlik kontrolü yapıldı

Yapılan denetimlerde;
—24 bin 400 personel,
—7 bin 347 ekip ile
—5 bin 94 noktada;

—4 bin 241 metruk bina,
—7 bin 161 umuma açık yer,
—473 terminal ve
—2 bin 882 diğer yerler
olmak üzere toplam 14 bin 757 yer kontrol edildi.

Operasyonlar sonucu:
—17 adet otomobil,
—3 adet tekne/bot,
—8 adet ruhsatsız tabanca ve
—Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya göç göçmen kaçakçılığı
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