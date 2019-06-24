Göç ve Uluslararası Koruma Projesi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bugün itibarıyla 333 bin civarında Suriyeli, istikrar sağlanan bölgelere geri dönmüş durumda." dedi. Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ortak finansmanıyla, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce yürütülecek "Göç ve Uluslararası Koruma Konularında Kamu Farkındalığının Artırılmasına Dair Teknik Destek Projesi" açılış toplantısı, bir otelde yapıldı. Çataklı, projenin açılış toplantısında yaptığı konuşmada, göçün Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın kaderi olduğunu belirterek, tarihten bugüne dünyanın her yerinden savaş, zulüm ve birçok sebeple milyonlarca insanın Türkiye'ye geldiğini söyledi. Suriye'den 2011'den bu yana gelen, geçici koruma altında 3 milyon 613 bin insan olduğunu ifade eden Çataklı, ikamet türleri, uluslararası koruma altında olanlarla bu rakamın 4,5 milyonun üzerinde olduğunu kaydetti. Çataklı, "Türkiye, Suriye'de istikrarın sağlanabilmesi için uluslararası çabaların yanında, doğrudan sahaya müdahil olup Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarını gerçekleştirdi. Yeni dalgalar ortaya çıkmasın, insanlar orada kalabilsinler, ülkemize sığınmış olan milyonlarca insan istikrar sağlanınca dönebilsinler diye. Bugün itibarıyla 333 bin civarında Suriyeli, istikrar sağlanan bölgelere geri dönmüş durumda." bilgisini paylaştı.

Suriye'den 2011'de gelen ve o yıl Türkiye'de doğum yapan kadınların çocuklarının, bugün 8 yaşında ve okul çağında olduklarına işaret eden Çataklı, "Uyum konusunu iki taraflı düşünmek lazım. Bir taraftan ülkemize gelenlerin uyum sağlaması konusu var. Diğer taraftan da toplumumuzun, insanlarımızın konu hakkında bilgilendirilmesinde fayda var. Bu iki konu çok önemli." diye konuştu. Çataklı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığının, Suriyelilerin Türkiye'ye uyumu noktasında yoğun gayretlerinin olduğunu, uyum konusunda diğer kurumların, STK'lerin ve uluslararası kuruluşların da destek vermesi gerektiğini söyledi. - "AB-Türkiye, yakın iş birliğiyle çalışmaya devam edecektir" Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkan Vekili Angel Gutierrez Hidalgo De Quintana da sürdürülebilir göç yönetimi ve insan haklarına dayalı koruma sağlamak adına çalışmalar yapmaları gerektiğini belirterek, Türkiye'nin bu hususta gösterdiği çabalar için teşekkür etti. Türkiye'de geçici koruma altına alınan 3,6 milyon mülteci olduğuna işaret eden De Quintana, AB olarak Türkiye'ye bu süreçte destek olmak istediklerinin altını çizdi.