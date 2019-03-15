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Göç ve Yurt heykelleri Yunuseli’ne yakıştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 15:17 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın en önemli ulaşım akslarından biri olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı çevresindeki fabrikaların şehir merkezi dışına taşınmasını istedi.

Göç ve Yurt heykelleri Yunuseli’ne yakıştı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın en önemli ulaşım akslarından biri olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı çevresindeki fabrikaların şehir merkezi dışına taşınmasını istedi. Dündar, Bursa’nın modern dönüşümüne özel sektörün de destek vermesi gerektiğini belirtti.
Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini taşıyan 40 metre genişliğindeki bulvar, şehrin yeni çekim merkezi haline geldi. Yunuseli ile Hamitler Mahalleleri’ni birbirine bağlayan 1,7 kilometre uzunluğundaki bulvar, Bursa’nın göç tarihini simgeleyen Göç ve Yurt heykelleri ile taçlandı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, iki anıt eserin açılışında yaptığı açıklamada, Yunuseli bölgesinin gelişmesinde büyük bir başarı sağladıklarını belirterek, çevredeki fabrikaların şehir merkezi dışına taşınmasının bölgenin gelişmesi açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nın asfaltı, alt yapısı ve kaldırımıyla örnek bir cadde olduğunu ifade eden Dündar, “2009 yılından bu yana bu bölgenin gelişmesi konusunda ciddi bir başarı yakaladık. Burada 150 bin nüfusa ulaşan bir bölge ortaya çıktı. Bu bölge parkları, pazar alanları ve spor tesisleriyle farklı bir hareket kazanırken, yeni bir mimari de gelişti. Bulvarda şehrin simgeleri olacak Göç ve Yurt anıtlarını yaptık. Sürekli gelişen bölgemize estetik katan eserler olsun istedik” dedi.
Bulvarın açıldığı günden bu yana çevresinde yeni sosyal yaşam alanlarının oluşmasına ve bölgenin marka değerinin artmasına katkı sağladığına dikkat çeken Başkan Dündar, bulvarın çevresindeki fabrikaların da şehir merkezi dışına taşınmasının bu değere katkı sağlayacağını belirtti. Dündar, “Burada bulunan ve asfalt makinası üretimi konusunda dünyada bir numara olan Simge Mat fabrikası şehrimizin önemli değerlerinden. 2013 yılında Almanya’da fuarda ilk defa Almanlar’a makina satan bir firmamız. Fakat fabrika artık yerleşim bölgesi içinde kaldı. Buradan çıkarak farklı bir yerde hizmet vermeleri daha güzel olur diye düşünüyorum. Böylece şehrimizin gelişimine hep birlikte katkı sağlayacağız. Belediye olarak bu konuda üzerimize düşen bir şey varsa yapmaya hazırız” diye konuştu.

Göç ve Yurt heykelleri Yunuseli’ne yakıştı

Göç ve Yurt heykelleri Yunuseli’ne yakıştı

Göç ve Yurt heykelleri Yunuseli’ne yakıştı

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