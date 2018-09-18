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"Göç Yolu" filminin özel gösterimi Sakarya'da yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 17:02 | Son Güncelleme

Çekimleri Sakarya'da gerçekleştirilen ve Balkanlar'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan insanların dağlarda verdiği yaşam mücadelesini anlatan film, yarın Sakarya'da izleyiciyle buluşacak

Sakarya'nın Hendek ve Pamukova ilçelerinde çekilen ve 21 Eylül'de vizyona girecek "Göç Yolu (Elveda Balkanlar)" filminin özel gösterimi yarın Hendek'te yapılacak.

Hendek Belediyesi Rasimpaşa Sinema Salonu'nda yarın 20.00'de gösterilecek film, 1912'de Balkan Harbi'nden sonra baskı, zulüm ve soykırıma dayanamayan hasta, yaşlı, yaralı ve çocuklu ailelerin Türkiye'ye gelene kadar yolda yaşadıkları dramı ve ölüm kalım mücadelesini anlatıyor.

Türkiye'deki tüm sinemalarda 21 Eylül Cuma günü vizyona girecek "Göç Yolu (Elveda Balkanlar)" filminin çekimlerinin büyük bir kısmı Hendek'te gerçekleştirildi.

Hendek Belediyesi'nin sponsor olduğu filmde, Hendek Genç Tiyatro oyuncuları da rol aldı.

Yaklaşık üç hafta boyunca Selman Dede, Gürcü Kargalı, Pınarlı, Köşkü, Şıhlar ve Puna mahallelerinde çekimleri yapılan filmin bir kısmı da Pamukova ilçesinde çekildi.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Turgut Ural'ın yaptığı filmde, Ahmet Yenilmez, Esra Sönmezer, Sinan Bengier, Aysun Güven, İzzet Çivril, İskender Bağcılar, Tolga Öz, Şükran Çağman, Ercüment Fidan, Hülya Diken, Gül Gülsüm Yılmaz, Kaan Keskin, Yusuf Kaan Oruçoğlu, Mustafa Öksel ve Bedirhan Yağcı rol alıyor.

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