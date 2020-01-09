Göç yolunda doğan İdlibli bebek, tedavi için yardım bekliyor

Anne Yasin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yağmur nedeniyle her yer su altında ve üşüyoruz. Çocuğumun bir eli hareket etmiyor. Ancak bu çevrede doktor yok. Götüremedik. En büyük isteğim, çocuğumu bir doktora gösterebilmek. Doktora götürecek imkanımız da yok." ifadelerini kullandı.

Baba Cuma Ahmed de, yaşadıkları yerlerin hava saldırısına uğradığını kaydetti.

Karadan da Esed ordusunun saldırdığını anlatan Ahmed, şunları paylaştı:

"Çok zorlu bir yolculuktan sonra buraya gelebildik. Beraberimizde hiçbir şey getiremedik. Eşim yolda doğum yaptı. Bir hafta önce de bu kampa sığındık. Çadırımızda her şeyimiz eksik. Yeni doğan çocuğumun kolunda sorun var. Ancak doktora götüremedik. Tüm dünyaya mesajımız; şu halimizi bir görsünler."

- İdlib'de durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu.