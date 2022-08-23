Göç yolunda yüzlerce leylek telef oldu! İsyan ettiren görüntü: Utanç verici

Sonbaharın yaklaşmasıyla leylekler göç etmeye başladı. Silivri’nin Küçük Sinekli Mahallesi'nde onlarca leylek günlerdir yol kenarında ölü halde duruyor. İddiaya göre, leylekler elektrik akımına kapılarak öldü. Duruma tepki gösteren Küçük Sinekli Mahallesi sakinleri leyleklerin her sene bu şekilde öldüğünü belirtti.

"ÜZÜLÜYORUZ ONLARIN DA CANI VAR"

Silivri Sinekli Mahallesi sakinlerinden Radife Darılmaz, "Göç zamanı olduğu için ölüyorlar. Toplu uçuş olunca tellere konuyorlar. Köyün içine girince ölü leylekleri görüyoruz. Üzülüyoruz, onların da canı var" şeklinde konuştu.

"HER SENE OLUYOR"

Vedat Hatipoğlu da her yıl aynı görüntülerle karşılaştığını belirterek, "Her sene oluyor. Elektrik tellerine takılıyorlar. Yüksek gerilimler var pervanelerin bağlantıları var, tedbir alınması lazım. Bizim belediyeleri müracaatımız pek etkili olmuyor. 15 Mart’ta geliyorlar, ağustos ayından sonra göçmeye başlıyorlar. Elektrik direklerine konuyorlar, artı ve eksi elektrikten dolayı ölüyorlar. Elimizden bir şey gelmiyor" diye konuştu

"HAYVANLARA KARŞI EZİYET"

Seher Hatipoğlu ise "Alışamadık. Bu kötü bir şey. Hayvanlara karşı eziyet. Bugüne kadar bunların görülmesi lazım. Haber yapıldıktan sonra herkes duyacak. Biz herkese anlatmaya çalışıyoruz. En azından seneye böyle kötü görüntülerle karşılaşmayız" dedi.

''ÇOK UTANÇ VERİCİ''

Bölgede inceleme yapan Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı başkanı Erman Paçalı, ölümlerin sona ermesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Paçalı, açıklamasında, “Göç hattı üzerinde elektrik direklerinin bir kısmında koruyucu güvenlik unsurları bulunmaması sebebiyle burada tam bir leylek katliamı yaşandı. Kuş gözlemcisi arkadaşlarımızın haber vermesiyle bölgeye geldiğimizde burada koruyucu bulunan direklerin bulunduğu yerlerde problem yok, koruyucu olmayan direklerin altında onlarca leyleğin ölüsüyle karşılaştık. Bu hat boyunca bu devam ediyor. Sadece bu güzergahta yol üzerinde yüzlerce leylek ölmüş durumda. Ne yazık ki bu göç hattı bu riskleri içerdiği bilindiği halde bu yüksek gerilim hatlarıyla ilgili tedbirlerin alınmaması neticesinde her yıl bu göç hattını kullanan birçok göç kuşu maalesef yaşamını yitiriyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden halkalanan leyleklerin maalesef Türkiye’den geçerken bu göç hattı üzerinde yaşamını yitirmesi de çok büyük bir acıdır hepimiz için, çok utanç vericidir.Konuyla ilgili gerekli yasal girişimleri Vakıf olarak yapacağız” dedi.

(DHA/İHA)

