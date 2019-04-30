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Göç yolundaki balıklar şelaleye takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 12:22 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki Söğütlü Çayı’nda yumurtlamak için akıntıya karşı zorlu göç yolculuğuna başlayan balıklar, şelale engeline takıldı.Söğütlü Çayı ve Ceyhan Nehri’nde yaşayan sazan, ağca balık ve diğer birkaç tür balık, yumurtlama dönemine girdi.

Göç yolundaki balıklar şelaleye takıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki Söğütlü Çayı’nda yumurtlamak için akıntıya karşı zorlu göç yolculuğuna başlayan balıklar, şelale engeline takıldı.
Söğütlü Çayı ve Ceyhan Nehri’nde yaşayan sazan, ağca balık ve diğer birkaç tür balık, yumurtlama dönemine girdi. Ceyhan Nehri’nden Söğütlü Çayı’na giren balıklar, yumurtalarını bırakmak için çayın daha yukarı kesimlerindeki nispeten durgun ve daha sıcak suların olduğu noktaya kadar akıntının tersi yönünde kilometrelerce yol kat ediyor. Balıklar, bu zorlu göç yolculuğunda, Söğütlü Çayı’ndan geçen borunun çökmesi sonucunda oluşan şelale engeline takıldı. Yumurta bırakmak için çıktıkları göç yolculuğu yarım kalan balıklar, yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki şelaleyi aşamadı. Eriyen karlar nedeniyle artan debiyle birlikte akıntının tersine yüzen balıklar, uçarak şelaleden geçmeyi denese de başarılı olamıyorlar. Bu durumu gören vatandaşlar ise balıkların göç mücadelesini ilgiyle izlerken, yetkililere de çağrıda bulundular.
Söğütlü Çayı’nın şehir merkezinden geçtiği Tepebaşı Mahallesi’ndeki şelaleyi aşamayan balıkları gören vatandaşlardan Gürsel Mıhçı, çayda ve Ceyhan Nehri’nde yaşayan balıkların, yumurtlamak için akıntıya karşı kilometrelerce yüzdüklerini söyledi.
Balıkların üreme döneminde olduğunu hatırlatan Mıhçı, şelalenin, göç yolculuğundaki balıklara engel çıkardığını hatırlatarak, “Bu balıklar, yumurtlamak için daha yukarılara gitmek zorunda. Ama uçarak bu şelaleyi aşmaya çalışıyorlar. Burada takılıp kaldılar” dedi.
Söz konusu noktaya bir balık geçidi yapılmasını ya da şelalenin doldurulması gerektiğini kaydeden Mıhçı, “Söğütlü Çayı’nda termik santral soğutma suyu borusunun geçtiği yerde çökme oldu. Çökme nedeniyle de burada şelale oluştu. Suyun fazlalığından dolayı oluştu. Balıklar, şuanda göçe çıkıyor. Yumurta dönemi ancak, buradan bir türlü çıkıp yumurta bırakmaya gidemiyorlar. Balıklar, Karahasanuşağı Mahallesi’ndeki kaynak noktasına kadar akıntının tersinde yüzüyor ve orada yumurtalarını bırakıyor. Şelaleden çıkamıyorlar. Balıklar şu anda mahsur durumda. Yetkililerin buraya bir çare bulması gerekiyor. Balıkların karnı yumurta dolu. Burayı aşmaları imkansız” diye konuştu.
Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Elbistan Belediyesi’nin de konunun kendilerine iletilmesinin ardından en kısa sürede balık geçidi yapmak için çalışmalara başlayacağı öğrenildi. İlk etapta geçici bir çözüm üzerinde durulurken göç mevsiminin sona ermesinin ardından da teknik bir balık geçidi yapılacağı bildirildi.

Göç yolundaki balıklar şelaleye takıldı

Göç yolundaki balıklar şelaleye takıldı

Göç yolundaki balıklar şelaleye takıldı

Göç yolundaki balıklar şelaleye takıldı

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