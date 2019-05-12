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Göç yolundaki flamingolar, sazlıkta kuluçkaya yattı   

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 11:47 | Son Güncelleme

AKSARAY'da Hamidiye sazlığının konukları olan flamingolar gelmeye başladı.

Göç yolundaki flamingolar, sazlıkta kuluçkaya yattı   

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da Hamidiye sazlığının konukları olan flamingolar gelmeye başladı. Afrika’ya göç ederken sazlığa gelerek kuluçkaya yatan flamingolar, kuluçka döneminin ardından tekrar yollarına devam ediyor. Her yıl sazlığa bu aylarda 40-50 civarında flamingonun gelip kuluçkaya yattığını belirten Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Klinik Bilimler Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Başak Boztok Özgermen, “Tuz Gölü ve Aksaray’ın etrafında bulunan sazlıklar hem göçleri, hem de kuluçkalarını, yumurtalarını bırakmaları için uygun alanlar. Biz de kendilerini belli zamanlarda özellikle bahar ve yaz aylarında Aksaray’da misafir ediyoruz” dedi.
Flamingoların özellikle bahar ve yaz aylarında Aksaray’daki sazlık alanlarda olduğunu ifade eden Özgermen, şunları söyledi: ''Üniversitemiz, Adana yolu üzerinde ve yakın bölgede Hamidiye Sazlığı var. Bu alan yaklaşık 50 bin metrekare ve suların buharlaşmasıyla sazlık bir alan oluşmuş. Bu alana da flamingolar geliyor ve belli bir süre kalıyorlar. Bu yıl yine 40 ile 50 civarı flamingo gelerek misafirimiz oldu. Tuz Gölü ve Aksaray’ın etrafında bulunan sazlıklar hem göçleri, hem de kuluçkalarını, yumurtalarını bırakmaları için uygun alanlar. Bizde kendilerini belli zamanlarda özellikle bahar ve yaz aylarında Aksaray’da misafir ediyoruz.”
‘ALLI TURNA’ FLAMİNGOLAR
Flamingoların halk arasında 'allı turna' olarak bilindiğini belirten Özgermen, “Genel olarak sulu ve bataklık gibi yerlerde yaşıyorlar. Yüksekten uçuyorlar, bataklıklarda uzun bacakları sayesinde yüzebiliyorlar ve bu alanlarda yaşıyorlar. Genel olarak bu alanlarda salyangoz, karınca yuvalarıyla, küçük yosun ve bitkisel maddelerle besleniyorlar” dedi.
Flamingoların ağustos ayına kadar kaldığını belirten Özgermen, ''Nisan ayı gibi buraya geliyorlar. Burada yumurta ve kuluçkalarını bırakıyorlar. Ağustos ayının sonuna doğruda yavrular kuluçkadan çıkıyor ve uçma aşamasına gelmiş oluyorlar. Daha sonra hep beraber Akdeniz havzasına ve dünyanın farklı yerlerine doğru göç ediyorlar. Bu göç sırasında ufak tefek kazalar meydana geliyor. Geçen hafta bize yaralı bir flamingo geldi. Hayvanın ayaklarındaki açık yaralara dikiş koyduk. Kanadında küçük bir tedavi yaptık ve daha sonra Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim ettik.'' diye konuştu. Tedavisi tamamlanan flamingo tekrar sazlıkta doğaya bırakıldı.

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Göç yolundaki flamingolar, sazlıkta kuluçkaya yattı Göç yolundaki flamingolar, sazlıkta kuluçkaya yattı Göç yolundaki flamingolar, sazlıkta kuluçkaya yattı Göç yolundaki flamingolar, sazlıkta kuluçkaya yattı

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