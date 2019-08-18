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GÖÇ YOLUNDAKİ LEYLEKLER AVCILAR SEMALARINDA

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 12:10 | Son Güncelleme

SONBAHAR'a doğru Avrupa'dan kanat çırpmaya göç etmeye başlayan binlerce leylek, saat 10.00 sıralarında Avcılar semalarında görüldü.  Marmara Denizi üzerinden gelen  leylek sürüsüne tanık olanlar bu anları kameraları ile görüntüledi.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- SONBAHAR'a doğru Avrupa'dan kanat çırpmaya göç etmeye başlayan binlerce leylek, saat 10.00 sıralarında Avcılar semalarında görüldü. Marmara Denizi üzerinden gelen leylek sürüsüne tanık olanlar bu anları kameraları ile görüntüledi. Leylekler Avcılar üzerinde küçük turlar attıktan sonra Küçükçekmece Gölü yönüne hareket etti.
Leylek göçü, her yıl Ağustos başından Eylül ayı ortalarına kadar devam ediyor. Göç yolu üzerinde bulunan İstanbul'da leylek sürüleri güzel görüntüler oluşturuyor.
Bu arada Doğa Derneği üyeleri de leyleklerin sonbahar göçüne tanık olmak, sürülerin en yoğun geçtiği yerde layılarını öğrenebilmek, karşılaştıkları tehditleri anlamak için 22-30 Ağustos’ta Büyükçekmece’de etkinlik düzenliyor.

Görüntü Dökümü:
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-Leyleklerin göçünden çekilen görüntüler
-Leylekler Ambarlı Limanı üzerinde
-Leylekler Avcılar Merkez Ulu Camii üzerinde
-Genel görüntüler

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Göç yolundaki leylekler Avcılar semalarındaGöç yolundaki leylekler Avcılar semalarında
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