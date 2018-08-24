Göç yolundaki leylekler Zeytinburnu semalarında

Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) SONBAHAR'a doğru göç etmeye başlayan leylekler, Zeytinburnu sahili üzerinde görüldü. Binlerce leylek sürüsü, Zeytinburnu semalarından geçerken görüntülendi. Leylek göçü, her yıl Ağustos başından Eylül ayı ortalarına kadar devam ediyor. Göç yolu üzerinde bulunan İstanbul'da da leylek sürüleri güzel görüntüler oluşturuyor.

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