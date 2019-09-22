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Göç yolundaki pelikan sürüsü İvriz Barajı'nda mola verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 10:05 | Son Güncelleme

Konya'nın Halkapınar ilçesindeki sulama amaçlı İvriz Barajı, yaklaşık 500 ak pelikan cinsi kuşa ev sahipliği yaptı

Konya'nın Halkapınar ilçesindeki sulama amaçlı İvriz Barajı, yaklaşık 500 ak pelikan cinsi kuşa bir geceliğine ev sahipliği yaptı.

İç Anadolu Bölgesinde kuş göç yolu üzerinde bulunan Halkapınar İvriz Barajı, bölge için olduğu kadar yaban hayat için de önemli bir yere sahip bulunuyor.

Yıl boyunca angut ördeği, boz ördek, yeşilbaşlı ördek gibi çok sayıda kuş türüne yaşam alanı ve göç güzergahı olan İvriz Barajı, sayıları 500'ü bulan ak pelikan sürüsüne de bir geceliğine ev sahipliği yaptı.

Dün ikindi saatlerinde İvriz Barajı'na inen kuş sürüsü, burada bir gece dinlenme ve beslenme molasının ardından, sabahın ilk ışıklarıyla toplu halde yeniden havalanarak güneydoğuya doğru göç yolculuklarına devam etti.

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