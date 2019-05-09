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Göç yolundaki sivillere iftar paketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 15:25 | Son Güncelleme

Suriye’de Beşar Esed rejimi ve destekçileri tarafından İdlib iline yönelik başlatılan hava ve kara operasyonları sonucu Türkiye sınırına kaçan göç yolundaki sivillere iftar paketi dağıtıldı.Suriye’nin İdlib ilindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik Beşar Esed rejimi ve destekçileri tarafından başlatılan hava ve kara operasyonları sonucu Türkiye sınırına kaçan göç yolundaki sivillere, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından iftar paketi dağıtıldı.

Suriye’de Beşar Esed rejimi ve destekçileri tarafından İdlib iline yönelik başlatılan hava ve kara operasyonları sonucu Türkiye sınırına kaçan göç yolundaki sivillere iftar paketi dağıtıldı.
Suriye’nin İdlib ilindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik Beşar Esed rejimi ve destekçileri tarafından başlatılan hava ve kara operasyonları sonucu Türkiye sınırına kaçan göç yolundaki sivillere, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından iftar paketi dağıtıldı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, İdlib’in güney kesiminden yoğun bir göç dalgasının Türkiye sınırına doğru geldiğini belirterek, "İdlib’e yönelik saldırıların yoğunlaşması sivillerin daha güvenli olan Türkiye sınırına doğru gelmesine neden oldu. Son bir hafta içerisinde 100 bini aşkın sivil, sınırın Suriye tarafındaki kamplara sığındı. Ramazan ayının da gelmesi nedeniyle temel yaşam malzemelerine ihtiyaç duyan savaş mağduru ailelere yönelik yardım çalışması başlattık” dedi.
Beşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan sivillere de göç yolunda iftar paketi dağıttıklarını aktaran Tosun, “Bombardımandan apar topar kaçan ailelerin birçoğunun iftarlarını yapabilecekleri bir şeyleri yok. Bu nedenle göç yolunda olan ailelere içerisinde hurma, su, konserve, bisküvi ve ekmek gibi malzemelerin bulunduğu iftar paketleri dağıttık” diye konuştu. Tosun, Ramazan ayı boyunca savaş mağduru Suriyeli ailelere iftar ikramında bulunacaklarını sözlerine ekledi.

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