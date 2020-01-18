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  4. Göç yorgunu pelikan bakıma alındı

Göç yorgunu pelikan bakıma alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 16:08 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan pelikan, bakıma alındı.

Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan pelikan, bakıma alındı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM) Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, pelikanın göç yorgunu olduğunu söyledi.
Afyonkarahisar'da, Frig Vadisi'nde bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından AKÜREM'e getirilen pelikanın vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmadı. Pelikan, merkezde koruma ve tedaviye alındı.
AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, göç yorgunu pelikanın tedavilerinin ardından merkezlerinde bakımının yapıldığını söyledi. Doç. Dr. Kandır, şöyle konuştu:
"İhsaniye civarında bitkin halde bir pelikan bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine merkezimize iletildi. İlk olarak ateşli silahtan şüphelendik, 'vuruldu mu acaba' diye düşündük, ama yapılan röntgen ve muayenelerde herhangi bir ateşli silah yaralanmasına rastlanmadı. Normalde bu hayvanın burada olmaması gerekiyor, çünkü göç sezonu bitti. Eylül ayında başlamıştı. Bugüne kadar çoktan gitmiş olması gerekiyordu. Muhtemelen yeterince beslenemedi. Göç için yeterli gücü sağlayamadı ve o nedenle burada kalmak zorunda kaldı. Şimdi de salım için herhangi bir yer yok. Çünkü her yer donmuş halde. Göllerde beslenebilmesi imkansız bu havada. Bir süre merkezimizin misafiri olacak. Belki güneye doğru giden araç bulursak kendisini daha sıcak bölgelere götürme gibi bir niyetimiz olacak."

FOTOĞRAFLI

Göç yorgunu pelikan bakıma alındı

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