‘’Göçe Zorlanan 80 Milyon Covid-19 ile Mücadele Ediyor’’

ABD Küresel Sağlık Araştırması Yönetimi ve Çözümler Birimi, Gaziantep Üniversitesi, Beyrut Amerikan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Nebraska Üniversitesi önderliğinde, dünyada COVID-19 ile ilgili en büyük kongrelerden biri 28 Mayıs ile 3 Haziran tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Yaklaşık 3 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını ile ilgili Gaziantep’te bir basın toplantısı yapılarak, etkinliğin önemine dikkat çekildi.

Dünyanın birçok yerinden 110 konuşmacının katılacağı kongre ile ilgili toplantıya GAÜN Rektörü Prof. Dr.Arif Özaydın, konre Eş Başkanı Prof. Dr. Ayşe Balat, Kongre Başkanı Dr. Adnan Hammad, Wayne State Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Bilimsel Komite Başkanı Dr. Basim Dubaybo ile Nebraska Tıp Merkezi, Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı Bruce Grogan katıldı.

Kongrede dünyanın birçok ülkesinden gelecek bilimadamları ile birlikte COVID-19 pandemisinin hemen her yönüyle tartışılacağını belirten Prof. Dr. Balat, “COVİD-19 dünyanın nefesini kesti. Sadece nefes kesmekle kalmadı bütün ülkeler bu süreçte açıklarını görmeye başladılar. Politik açıklarını, ekonomik açıklarını görmeye başladılar. Nereye, nasıl ulaşmaları gerekiyor ülkeler burada sallantıya girdiler. Bu sallantıya giren ülkelerin içerisinde özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri çok sıkıntı yaşadı. Bu ülkelerin önemli bir özelliği daha var o da Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkeleri göçmen olmaya aday ve son derece siyasi istikrarsızlıkların olduğu bu ülkelerde yaşayan kişiler bulundukları yerlerden göç etmeye zorlanan bir kitle. Pandemi sürecinde bu kitle bütün kaos ortamının içerisinde bir de Covid-19 ile mücadele etmek zorunda kaldı. Bu bölgede göçe zorlanan kişi sayısı 2020 yılının ortalarında 80 milyonu aştığı söyleniyor ve maalesef bunların yüzde 31’i de çocuklardan oluşuyor. Biz bu kongrede bu konuları da tartışmak için burada olacağız. Bunların yanısıra bu MENA bölgesinde çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke var bunlarından birisi de Türkiye. Bu ülkelerde araştırmacılar, akademisyenler, hükümetler ve sivil toplum kuruluşları nasıl bir iletişim içerisinde olmalı, bu aradaki bağlantı nasıl güçlendirilmeli buna teşvik etmenin yollarını bu kongrede araştıracağız’’ dedi.

‘’Gelecek pandemilerde vaka ve ölüm sayılarını nasıl azaltabiliriz?’’

Kongre Başkanı Dr. Adnan Hammad, kongrenin aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelecek kuruluşlar ve üniversitelerdeki Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Amerika ile MENA bölgesinin bilimadamları arasında küresel bağlamda sağlık köprülerinin kurulmasını sağlayacağını belirtti.

Dr. Hammad konuşmasının devamında, “Covid-19 tüm dünya çapındaki özellikle kadınlar ve çocuklar üzerinde oldukça stresli zamanlar yaşanmasına neden oldu. Özellikle sağlık kurumları da bu durumdan çok olumsuz etkilendi. Yaşanan bu olumsuz durum aslında bizim bir ders çıkarmamıza neden oldu. Açıkçası herkes güvende olmadan hiç kimse güvende olmaz, bu dersi de çıkarmış olduk. Bu konferanstan edineceğimiz birçok ders bulunmaktadır. Örneğin gelecek pandemilerin dünyayı nasıl etkileyeceği konusunda dersler çıkaracağız. Gelecek pandemilerde vaka ve ölüm sayılarını azaltma hususunda dersler çıkaracağız. Bu yapılacak olan uluslararası toplantı için dünyanın birçok yerinden 110 konuşmacı olacak. Dünya Sağlık Örgütü, Bilimsel Araştırma Enstitüsü ve dünya çapında çok saygın üniversitelerin temsilcileri bu konferans için Gaziantep’te bulunacak. Gaziantep’in bu konuda bilmesi gereken şey, bu kadar büyük bir katılımcının bulunacağı bir etkinliğe ev sahipliği yapacağıdır. Toplumun tüm tarafları olarak bu toplantıdan gerekli dersleri çıkaracağımızı düşünüyorum’’ diye konuştu.

‘Aşılara ve bilime yapılan katkılardan dolayı mutluyuz’

Kongrede, MENA bölgesinin karşı karşıya olduğu birçok sağlık sorununun ele alınacağını kaydeden Dr. Basim Dubaybo da deneyimlerin paylaşılacağını ve farkındalığın arttırılması ile çözüm politikaları üzerinde düşünüleceğini ifade etti.

Dr. Dubaybo, “Bildiğiniz üzere bizler Covid sürecinde çok daha yeni teknolojilere, teknolojik araçlara ve tedavi yöntemlerine tanıklık ettik. Yeni gelişmeler yaşandı, yeni aşılar bu süreçte toplumların hizmetine sunuldu. Bizler bu bilimsel anlamda yaşanan olumlu gelişmelerden ötürü gurur duyuyoruz. Bu konferans bünyesinde de belirtilecek ki bu aşılara ve bilime yapılan katkılardan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu son derece modern cihazlar ve tedavi yöntemleriyle ilgili konuşmak, bunlar hakkında değerlendirmelerde bulunmak da bizler için bir fırsat olacaktır“ ifadelerini kullandı.

