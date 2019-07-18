Göcek koylarında ruhsatsız yapılaşma iddiası

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Ali Salgıncı, Muğla'nın dünyaca ünlü Göcek koylarının çevresinde ruhsatsız restoranlar bulunduğunu ileri sürerek, denetim yapılması gerektiğini söyledi. Fethiye ilçesinin bir beldesiyken, 2014 yılında Muğla'nın büyükşehir olmasının ardından mahalleye dönüşen Göcek'te, biri Muğla'ya Hizmet ve Türkiye Çevre Koruma Vakıfları ortaklığı ile kurulan MUÇEV A.Ş'ye ait olmak üzere 6 marina bulunuyor. Birbirine yakın ve çok sayıda koyu bulunan mahalledeki marinalarının yat kapasitesi günlük bin 200. Bu rakam koyları dolaşan ve açıkta bekleyen yatlarla 2 bin 500'e kadar ulaşıyor. İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Ali Salgıncı, Göcek'te 6 marina bulunduğunu hatırlatarak, "Marinaların 180 ila 350 arasında değişen kapasiteleri var. Göcek Limanı dünyada kendisini kanıtlamıştır. Tekneyle gelenler yeşili, doğayı, tarihi, bakir koyları ve tertemiz denizi görüyor. Dalaman Havalimanı'na uçakla inenler, karayolu ile yarım saatte Göcek'e gelip, tekneyle denize açılıp istedikleri cennet koylarda yüzebiliyorlar" dedi. Göcek'te yat işletmeciliği de yapan iş adamı Salgıncı, Binlik Koyu, Bedri Rahmi Koyu, Sıralıbük Koyu, Batıkhamamı Koyu ve Kapıdağ Yarımadası'nda yatlarla gelenlere hizmet veren ruhsatsız restoranlar olduğunu ileri sürerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunların denetim altına alınması gerekiyor. Şu anki kapasite doldu ve taşıyor. Günübirlik tur teknelerinin sayılarının artmaması gerekiyor. Denizimizin kirlenmesini istemiyoruz. Dünyada başka Göcek yok. Denetimlerin artırılmasını istiyoruz. Nüfusumuz yaklaşık 4 bin 500. Yaz nüfusumuz ise 35 bin kişiyi buluyor. Marinaların toplam yat kapasitesi günlük 1200 ancak mahallenin açıkları ve koylarında bulunan yatlarla bu rakam günlük 2 bin 500'e kadar ulaşabiliyor. Dünyanın tanınan iş insanlarının mega yatları da Göcek'te demirliyor. Bunlar ekonomiye katkı sağlıyor."

