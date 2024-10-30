Göcek nerede, nasıl gidilir? Göcek ulaşım ve yol tarifi

Doğal güzellikleri, koyları ve sakin atmosferi ile tatilcilerin gözde rotalarından biri olan Göcek, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Akdeniz kıyısında yer alan huzurlu ve popüler bir tatil beldesidir. Göcek'e ulaşmak için en pratik yol 20 km mesafedeki Dalaman Havalimanı'ndan kara yoluyla gelmektir. Ayrıca, Fethiye otogarından minibüsle Göcek'e gelinebilir. Yat sahipleri için ise deniz yoluyla Göcek'e gelmek ideal bir rotadır.

Göcek nerede?

Göcek, Türkiye'nin güneybatısında, Muğla iline bağlı Fethiye ilçesinde yer alan şirin bir tatil beldesidir. Dalaman Havalimanı’na yaklaşık 20 kilometre uzaklıktadır. Göcek gezilecek yerler açısından oldukça zengin olup doğal koyları, yat limanları ve çevredeki sakin plajlarıyla ziyaretçilere huzurlu bir tatil imkanı sunar.

Göcek nereye bağlı?

Muğla iline bağlı olup Fethiye ilçesinin sınırları içerisinde yer alan Göcek, özellikle yat limanları ve doğal güzellikleriyle bilinir. Fethiye’nin merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunur ve Dalaman Havalimanı’na da oldukça yakındır. Göcek'ten Marmaris, Kaş ve Dalyan gibi turistik yerlere ulaşım da oldukça kolaydır.

Göcek'e nasıl gidilir?

Göcek ulaşım seçeneklerinin çeşitliliği ve kolaylığı sayesinde tatilcilerin gözde rotalarından biridir. En yakın havalimanı olan Dalaman Havalimanı, Göcek’e sadece 20 km mesafededir ve buradan taksi özel araç veya otobüsle yaklaşık 20-30 dakikada ulaşılabilir.

Göcek, karayolu ile İstanbul’dan 770 km uzaklıkta olup 10-11 saatlik, Ankara’dan 630 km mesafede olup 8-9 saatlik ve İzmir’den 300 km olup 4-5 saatlik bir yolculukla varılabilir bir yerdir. Antalya’dan ise Göcek’e 210 km’lik bir mesafe vardır ve bu da yaklaşık 3 saatlik bir yolculuğu gerektirir.

Deniz yolu ile nasıl gidileceğini merak edenler için Göcek yol tarifi Marmaris veya Bodrum gibi yakın sahil beldelerinden yat ile bu güzel koylara ulaşmayı sağlayacak rotaları içermektedir.