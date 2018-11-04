Göcek'te maket tekneler yarıştırıldı

Muğla'da 9. Göcek Maket Tekne Yarışı düzenlendi.
Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde D-Marin tarafından düzenlenen etkinliğe katılan yarışmacılar, 4 saatte kontrplaktan tekne yaptı.
Tekneleri yaptıktan sonra süsleyen katılımcılar, belirlenen alanda birincilik için mücadele etti. Bazı tekneler suya girer girmez batarken bazıları ise bir süre ilerledikten sonra su aldı.
Renkli görüntülerin oluştuğu yarışma, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle izlendi.
D-Marin Göcek Müdürü Onur Ugan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikte 10 takımın mücadele ettiğini söyledi.
Etkinlikte yaklaşık yerli ve yabancı 65 kişinin yarıştığını belirten Ugan, "Takımlara çıta, kontrplak, vida ve izolasyon malzemesi verdik. 4 saatlik sürede takımlar teknelerini yaptı. Güzel, eğlenceli, keyifli bir pazar günü yaşadık." dedi.
Çok güzel bir etkinlik yaptıklarını ve herkese deniz sevgisini aşılamak istediklerini kaydeden Ugan, "İnsanların denize ulaşması konusunda da bir farkındalık yaratabilmek için bu etkinliği yapıyoruz. Güzel tekneler, güzel dizaynlar ortaya çıktı. Biz de böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için son derece mutluyuz." şeklinde konuştu.
Ugan, yarışmayı gelecek yıllarda da yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Yarışmada D-Marin Göcek takımı birinci, Deniz Ticaret Odası takımı ikinci ve Vira Kürek takımı üçüncü oldu. "Cataclysm" isimli tekne, en estetik tekne seçildi.
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