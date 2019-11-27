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Göcek'teki kaçak yapıların yıkımına erteleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 17:36 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'ndeki 4 kaçak yapının yıkımı, sahiplerinin kendilerinin gerçekleştireceğini belirtip, ek süre istemesi üzerine 2 ay için ertelendi.

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'ndeki 4 kaçak yapının yıkımı, sahiplerinin kendilerinin gerçekleştireceğini belirtip, ek süre istemesi üzerine 2 ay için ertelendi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Göcek Mahallesi'nde yıkım kararı verilen 3 bina ile 1 istinat duvarı için bu sabah bölgeye gitti. Yıkıma Gökçeovacık mevkisindeki istinat duvarından başlamak isteyen ekipler, bölgede toplananların tepkisiyle karşılaştı. Yıkımı kendilerinin gerçekleştirmek istediğini söyleyen kişiler, ek süre talep etti. Ek süre kullanmanın yasal hak olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ile zabıtalar arasında kısa süreli tartışması çıktı. İki kurum görevlileri de ek süreye ilişkin taahhütnamenin kendileri tarafından düzenlenemeyeceğini belirtince beklemeye geçildi. 2 saatlik bekleyişin ardından ortak taahhütname düzenlenmesi kararlaştırıldı. Buna göre, kaçak yapıların sahiplerine, kendilerinin yıkması için 2 ay ek süre verildi. Yıkım çalışmasını durduran ekipler, mahalleden ayrıldı.

Göcek Mahallesi'ndeki evinin yıkılacak yapılar arasında yer aldığını belirten, evli ve 1 çocuk babası Ramazan Kara (31), engelli olduğunu belirterek, yıkım kararını durdurmak için çaba gösterdiklerini söyledi. Bölgede imar olmadığı için tapulu arazisine 50 metrekare ev yaptığını anlatan Kara, "Evimi yardımlarla yaptım. Bir bebek daha bekliyoruz. Evim yıkılırsa eşim ve çocuğumla gidecek yerimiz yok. Bu yıkım kararları, deniz gören lüks yapılar için alındı; ancak bizim gibi gidecek yeri olmayan garibanların evinden başlamasını, içime sindiremiyorum. Evimle birlikte yapılan lüks villalar yıkılırsa ben de sesimi çıkarmayacağım. Gönlüm istiyor ki evim yıkılmasın, sokakta kalmayalım" diye konuştu.

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