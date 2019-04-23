Göçer ailelerin çocukları için 23 Nisan kutlaması

SİİRT (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir araya gelen Siirtli gençler, Botan Çayı kıyısında konaklayan göçer ailelerin çocukları için etkinlik gerçekleştirdi.

Siirt'te bir grup genç, Botan Çayı kenarında konaklayan göçer ailelerin çocuklarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sevindirmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Göçerlerin konakladığı alanda, çocuklara palyaço gösterisi sunarak çeşitli oyunlar oynayan gençler, çocuklara saç tıraşı yaptı, çeşitli hediyeler verdi.

Gençlerden Sercan Varol, yaptığı açıklamada, her çocuğun özel olduğunu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda göçer ailelerin çocuklarının yüzünü güldürmek istediklerini söyledi.

Varol, "Çocukları sevindirebildiysek ne mutlu bize. Gerçekten mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Biz de çok mutlu olduk, amacımıza ulaştık." dedi.

Göçerlerden Murat Yıldırım, 40 gün boyunca Botan Çayı kıyısında konaklayacaklarını, daha sonra Muş'a göç edeceklerini söyledi.

Göçebe hayat sürdürdükleri için çocuklarının eğitimden mahrum kaldığını ifade eden Yıldırım, "Gençler çocuklarımızı mutlu etti. Çocuklarımız gerçekten bayramı doyasıya yaşadı, çok mutlu oldular. Allah bu etkinliği düzenleyenlerden razı olsun." diye konuştu.

Çocuklardan Ahmet Yıldırım da çocuk bayramında çok mutlu olduğunu belirterek gençlere teşekkür etti.

