Göçerler bayramı çadırda geçiriyor

Siirt'ten koyunlarını otlatmak için Muş'un Korkut ilçesindeki yaylalara getiren göçerler, Kurban Bayramı'nı da çadırlarda geçiriyor.

İlkbaharda Siirt'in Kurtalan ilçesinden kentte gelerek yüksek kesimlerdeki yaylalarda çadır kuran göçerler, yaşamlarını burada sürdürüyor.

Bayramı da kurdukları yaklaşık 20 çadırda karşılayan göçerler, hayvanları otlamaları için etrafa saldıktan sonra birbirleri ile bayramlaştı, çocuklara şeker dağıttı.

Göçer Kasım Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailelerinden uzakta çadırlarda bayramlaştıklarını söyledi.

Yaylada yaklaşık 60 kişi olduklarını anlatan Çelik, "Diğer yakınlarımız Kurtalan'da yaşıyor. Biz de hayvanlarımızı otlatmak için buraya geldik. Yaklaşık iki buçuk ay sonra tekrar memleketimize dönüyoruz. Memleketimizden uzak olduğumuz için buradaki büyüklerimizin elini öptük, bayramlaştık. Memlekete uzak olduğumuz için aylarca birbirimizi görmüyoruz. Belki zaman zaman telefonla iletişim sağlıyoruz ama genelde bütün bayramları ailemizden uzak çadırlarda geçiriyoruz." dedi.

Göçer Cahit Çelik de memleketlerinden kilometrelerce uzakta olduklarını belirterek, "Dağ başında çadırlarda bayramlaşmak biraz garip geldi. Bizim akrabalarımızın büyük bir kısmı Kurtalan'da yaşıyor. Sadece buradakilerle bayramlaşıyoruz. Onun için duygulanıyoruz. Buna rağmen yine mutluyuz." diye konuştu.

