Göçerler, binlerce küçükbaşı tünelleri kullanarak yaylaya çıkardı

Mehmet Selim YALÇIN/CİZRE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinden yola çıkan göçerler, beraberlerindeki binlerce küçükbaşla Cudi Dağı'ndaki tünelleri kullanarak, Faraşin Yaylası'na gitti.

Şırnak'ın İkizce köyü yakınlarında geçen yıl hizmete açılan Şırnak merkez ile Silopi ve Cizre ilçelerini birbirine bağlayan 787 ve 822 metre uzunluğunda iki tünelin yanı sıra 360 metre uzunluğundaki viyadük, göçerlerin de yol güzergahı oldu. Cizre ilçesinden yola çıkan göçerler, beraberindeki binlerce hayvanı Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası'na götürmek için tünelleri kullanmaları trafikte uzun süre aksamalar yaşanmasına neden oldu.

