Göçerler dönüş yoluna geçti

Sosyal hayattan uzak, pek çok imkandan yoksun bir yaşam süren bu kişiler, göçebe hayat yaşadıklarından çocuklarını da okula gönderme sıkıntısı yaşıyor. Bu sebeple çoğu zaman çocuklarını kent merkezlerindeki yakınlarına bırakıp sürülerinin ardından gidiyorlar.

1 / 5 Yazın Doğu Anadolu, kışın ise hayvanlarını otlatmak için Güneydoğu Anadolu'ya sürüleriyle göç eden göçerler birçok imkandan yoksun, sosyal hayattan uzakta doğayla iç içe yaşamaya çalışıyor. Hayvanlarına daha iyi otlaklar bulmak amacıyla yazın Van ve Muş çevresinde, kışın da Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki yaylalara çıkan göçerlerin yaşamı, sürülerinin peşinde geçiyor.

2 / 5 Havaların soğumaya başlamasıyla Van ve Muş'tan, yüzlerce koyunun bulunduğu sürülerle Siirt ve Batman gibi daha sıcak illere yolculuğa başlayan göçerler, dinlenebilmek için belirledikleri noktalarda çadırlarını kurarak konaklıyor.

3 / 5 Uzun süren yolculuklar sırasında bölgenin zorlu coğrafyasına karşı da mücadele veren göçerler, birçok imkandan yoksun, sosyal hayattan uzakta doğayla iç içe yaşamaya çalışıyor.

4 / 5 AA'nın haberine göre ailelerden bazıları göçebe hayat sürdürdükleri için çocuklarını okula gönderememenin sıkıntısını yaşarken, bazıları ise çocuklarını kent merkezlerindeki yakınlarının yanına bırakarak sürülerinin peşinden gidiyor.