HABER

Göçerlere güneş enerjili banyo ve tuvalet

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 09:33 | Son Güncelleme

DOĞU Anadolu Proesi (DAP) İdaresi Başkanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Meraların iyileştirilmesi projesi' kapsamında Erzurum'da göçerlerin kullandığı yaylalara güneş enerjiliş banyo ve tuvalet kurmaya başladı.

Göçerlere güneş enerjili banyo ve tuvalet

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- DOĞU Anadolu Proesi (DAP) İdaresi Başkanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Meraların iyileştirilmesi projesi' kapsamında Erzurum'da göçerlerin kullandığı yaylalara güneş enerjiliş banyo ve tuvalet kurmaya başladı. Aziziye ilçesindeki Kuzgun Yaylası'na 7 ayrı noktaya banyo ve tuvalet kuruldu. DAP Başkanı Adnan Demir, çadırlarda yaşamlarını sürdüren göçerlerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyledi.
Erzurum'a ait yaylalarda hayvancılık yapmak için başta güneydoğu olmak üzere çeşitli bölgelerden gelen göçerler için DAP İdaresi Başkanlığı tarafından yeni bir çalışma başlatıldı. Yaz boyunca çadırlarda kalan göçerlerin hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen DAP İdaresi Başkanlığı, yaylalara güneş enerjisiyle çalışan banyo ve tuvalet kurmak için proje hazırladı. İlk olarak 150 göçer ailenin yaşadığı merkez Aziziye ilçesindeki Kuzgun Yaylası'nda 7 ayrı noktaya güneş enerjisiyle ısıtılan banoy ve tuvalet konuldu. İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ile birlikte göçerleri kaldıkları yaylada ziyaret eden DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, göçerlerle görüştü. Yaylaya yapılan tuvalet, banyolardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren göçerler, temizlik ihtiyaçlarını artık çok daha rahat giderdiklerini belirtti.
Büyük ve küçükbaş hayvancılık alt yapısının geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasının ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğunu belirten Başkan Demir, kilometrelerce uzaklıktan gelip, üretim için emek harcayan çiftçilerin hayatını kolaylaştırmak ve hayvancılığın daha modern şartlarda yapılması yönünde çalıştıklarını söyledi.
Mera altyapısının iyileştirilmesi kapsamında çalışmaların geçen yıl başlatıldığını ifade eden Demir, şunları söyledi:
"Geçen sene başlatmış olduğumuz mera altyapısının iyileştirilmesi kapsamında mera yolunun yapılması, hayvan içme suyu iletim hatlarının yapılması, insanlarımızın temiz su ihtiyacının karşılanması, sıcak suyla (güneş enerjili) üreticilerin banyo ihtiyacının giderilmesi, tuvalet ihtiyacının karşılanması, hayvanlar için gölgeliklerin yapılması gibi desteklerle bir nebze olsun bu sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Söz konusu alanlarda geçimini hayvancılıkla sağlayan yetiştiricilerimizin hayatlarının kolaylaştırılması halinde mevcut olan meraların otlatma kapasitesini dikkate alarak daha fazla hayvanı bünyesinde barındırabilecek şekilde yetiştiriciliğin yapılacağına inanıyoruz. Çiftçilerimizin memnuniyetleri bizi daha çok memnun etti. Bu işte kurumlar arası işbirliğinin daha da geliştirilerek bu tip hizmetleri yaygınlaştırmamız gerekiyor. Çiftçilerimizin memnuniyeti bizim memnuniyetimizdir. İnşallah diğer meralara da yine Tarım ve Orman İl Müdürlüklerimizle işbirliği içerisinde bu hizmetleri yaygınlaştırmayı arzu ediyoruz."

FOTOĞRAFLI

Göçerlere güneş enerjili banyo ve tuvaletGöçerlere güneş enerjili banyo ve tuvaletGöçerlere güneş enerjili banyo ve tuvaletGöçerlere güneş enerjili banyo ve tuvalet

PARTNER O bir kamuflaj ustası O bir kamuflaj ustası
Yaz sıcağını unutturan yürüyüşYaz sıcağını unutturan yürüyüş
(Özel) Bir metrekaresi imara açılmadı... 47 bin fidan boy vermeye başladı(Özel) Bir metrekaresi imara açılmadı... 47 bin fidan boy vermeye başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'a son dakika şoku

G.Saray'a son dakika şoku

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Kütahya'da çocuk parkında şüpheli paket paniği!

Çocuk parkında şüpheli paket paniği!

İzmir'de 69 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 69 düzensiz göçmen yakalandı

İsrail uçakları Gazze'yi vurdu

İsrail uçakları Gazze'yi vurdu

İzmir'de korkunç kaza! Aracın çarptığı motosiklet 200 metre sürüklendi!

Motosikleti ile birlikte 200 metre sürüklendi!

Uşak'ta yangına giden itfaiye aracı devrildi!

Uşak'ta yangına giden itfaiye aracı devrildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.