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Göçerlerin 2 ay sürecek dönüş yolculuğu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 10:53 | Son Güncelleme

İLKBAHAR aylarıyla birlikte Mardin, Diyarbakır ve Siirt'ten Muş'un yaylalarına gelen göçerler, havaların soğumasıyla birlikte geri dönüş yolculuğuna başladı.

Muhammed Sami MARAL / MUŞ, (DHA) - İLKBAHAR aylarıyla birlikte Mardin, Diyarbakır ve Siirt'ten Muş'un yaylalarına gelen göçerler, havaların soğumasıyla birlikte geri dönüş yolculuğuna başladı. Eşyalarını araçlarla gönderen vatandaşlar, yüzlerce hayvandan oluşan sürülerle köylerine yaklaşık 2 ay sürmesi beklenen bir yolculuk yapacak.

Muş'un serin havası ve verimli yaylaları Nisan-Mayıs ayıyla birlikte Güneydoğu'dan gelen göçerleri misafir etti. Yazın sıcaklarını serin yaylalarda hayvancılık yaparak geçiren vatandaşlar, kışlık peynir ve yağ ihtiyaçlarını da üretti. Yaklaşık 5-6 ay boyunca yaylada kalan göçerler havaların soğumasıyla birlikte dönüş yoluna geçti. Eşyalarını kamyonetlerle gönderen göçerler yüzlerce küçükbaş hayvandan oluşan sürüyle yola çıktı. Varto ilçesindeki yaylalardan Mardin'in Nusaybin ilçesine doğru yola koyulan yaylacılar, yaklaşık iki ay boyunca yürüyecek. Kangal köpeklerin yabani hayvanların saldırısından koruduğu göçerlerin, günlük ihtiyaçlarını karşılayacakları eşyalarını ise eşekler taşıyor.

'KÖPEKLER CAN DOSTUMUZ'

Bahar aylarında Varto'daki yaylaya geldiklerini belirten Selman Tek, "Şimdi dönme zamanı, sonbahardayız. Yola çıktık ve dönüyoruz. Yolculuk epey zor ama bizim de işimiz bu olduğu için, biz alıştık. Mardin'in Nusaybin tarafına gideceğiz. Kış sezonu başladığı için oraya gideceğiz" dedi. Göçerlerde herkesin bir görevi olduğunu ifade eden Tek, "Yanımızdaki eşeklerin bile görevleri ayrı ayrıdır. Biri enerji taşır, biri su taşır, bir diğeri ise ekmek taşır. Köpekler ise bizim gece can dostumuzdur. Bizler uyurken, hayvanlarımızın ve bizlerin canını koruyor. Kangal köpeği bunlar, gece yabancı birini gördükleri zaman parçalarlar. Kimse yaklaşamaz yanlarına" diye konuştu. Yaklaşık iki aylarını dönüş yolunda geçireceklerini söyleyen Murat Kaya da, "İlkbahar mevsiminde Muş'un yaylalarına geldik. Sonbaharın gelmesiyle, tekrar memlekete gideceğiz. Mardin Nusaybin tarafında gideceğiz. Yaklaşık iki ay boyunca yolda kalacağız. Göçerlik zordur tabi. Yaklaşık iki bin koyun ile yaya olarak Mardin'in Nusaybin tarafına doğru gideceğiz" dedi.

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