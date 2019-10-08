Göçerlerin 2 ay sürecek dönüş yolculuğu başladı

'KÖPEKLER CAN DOSTUMUZ'

Bahar aylarında Varto'daki yaylaya geldiklerini belirten Selman Tek, "Şimdi dönme zamanı, sonbahardayız. Yola çıktık ve dönüyoruz. Yolculuk epey zor ama bizim de işimiz bu olduğu için, biz alıştık. Mardin'in Nusaybin tarafına gideceğiz. Kış sezonu başladığı için oraya gideceğiz" dedi. Göçerlerde herkesin bir görevi olduğunu ifade eden Tek, "Yanımızdaki eşeklerin bile görevleri ayrı ayrıdır. Biri enerji taşır, biri su taşır, bir diğeri ise ekmek taşır. Köpekler ise bizim gece can dostumuzdur. Bizler uyurken, hayvanlarımızın ve bizlerin canını koruyor. Kangal köpeği bunlar, gece yabancı birini gördükleri zaman parçalarlar. Kimse yaklaşamaz yanlarına" diye konuştu. Yaklaşık iki aylarını dönüş yolunda geçireceklerini söyleyen Murat Kaya da, "İlkbahar mevsiminde Muş'un yaylalarına geldik. Sonbaharın gelmesiyle, tekrar memlekete gideceğiz. Mardin Nusaybin tarafında gideceğiz. Yaklaşık iki ay boyunca yolda kalacağız. Göçerlik zordur tabi. Yaklaşık iki bin koyun ile yaya olarak Mardin'in Nusaybin tarafına doğru gideceğiz" dedi.

