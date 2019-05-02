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Göçerlerin karlı dağlardaki zorlu yayla yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 11:59 | Son Güncelleme

Iğdır'da ilkbaharın gelişiyle kışın ahırda besledikleri küçükbaş hayvanlarını günlerce süren yolculukla Ağrı'daki yaylalara götürmeye çalışan göçerler, Balık Gölü bölgesindeki karlı dağları aşmaya çalışıyor - Göçer Cafer Kıncak: "Geldiğimizde her tarafın kar olduğunu fark ettik. Balık Gölü'ndeki buzlar bile çözülmemiş. Önümüzde çok kar var, geri de dönemiyoruz. Mecburuz yaylaya gitmemiz, karlı dağları aşmamız gerekiyor"

Doğu Anadolu Bölgesi'nde başta Iğdır olmak üzere çevre illerinden besicilerin yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için tercih ettiği Ağrı'daki yaylalar, kış mevsiminin devam eden etkileri nedeniyle göçerlere zorluklar yaşatıyor.

Kışın uzun sürdüğü bölgede hayvanlarına verdikleri ot ile samanları erken biten göçer aileler, hayvanlarını sulak ve verimli otlaklarda beslemek için yaylaların yolunu tuttu.

Iğdır'dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi güzergahını kullanarak soğuk havaya rağmen gece gündüz demeden koyun ve kuzularıyla yürüyen göçerler, 2200 rakımlı Balık Gölü çevresindeki köylere ulaştı.

Sayısı 1500'ü bulan koyun sürüsüyle 4 gündür zorlu coğrafi şartlar ile mücadele eden göçerler, Türkiye'nin en yüksek rakımlı bölgesinde yer yer 3 metreyi bulan karda ilerlemek zorunda kalıyor.

Kışın yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yüksek kesimlerdeki yaylalarda henüz erimeyen karlar ile karşılaşan göçerler, sürülerini karlı dağlardan yürüterek otlakların bol olduğu yaylalardaki ovalık alanlara indirmeyi hedefliyor.

Hayvanlarını yaylaya getiren göçerlerden Cafer Kıncak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır'a bağlı Halfeli köyünden gelip Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki yaylalara gitmeye çalıştıklarını söyledi. Yaylalardaki kar manzarasıyla karşılaşınca yola çıktıklarına pişman olduklarını belirten Kıncak, havaların güzel olduğu Iğdır'dan Ağrı'ya erken gelmekle hata yaptıklarını belirtti.

- "Karlı dağları aşmamız gerekiyor. Geri dönmek yok"

Kıncak, zorlu yayla yolculuklarına ilişkin şunları kaydetti:

"5 gün yürüdükten sonra Balık Gölü çevresindeki köylere geldik. Kardan dolayı her yer kapalı. 4 günlük yolumuz daha var. Bu karı aşmak zorundayız. Burada fırtına olursa koyunlarımız telef olur, biz de ölürüz. Çok zor, mecburen bu bölgeyi aşmamız lazım. Balık Gölü de buz tutmuş, her tarafta kar var. Yayla sezonu 15 gün sonra bile zor açılır."

Iğdır'da hayvanlarını beslemekte zorlandıkları için yola koyulduklarını anlatan Kıncak, "Hayvanlarımızı bakamadığımız için yaylaya getirmek zorunda kaldık. Geceleyin çok zor geçiyor, çok soğuk. Biz bu havayı beklemiyorduk. Geldiğimizde her tarafın kar olduğunu fark ettik. Balık Gölü'nde ki buzlar bile çözülmemiş. Önümüzde çok kar var, geri de dönemiyoruz. Mecburuz yaylaya gitmemiz, karlı dağları aşmamız gerekiyor. Geri dönmek yok." değerlendirmesinde bulundu.

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Ağrı Balık Gölü göçerlerin zorlu yolculuğu kar

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