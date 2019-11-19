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Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 16:40 | Son Güncelleme

Havaların soğumasıyla birlikte göçerlerin 3 ay sürecek zorlu dönüş yolu başladı.Soğuk havaların kendini göstermesiyle birlikte Van, Bitlis gibi illerden Batman’ın Gercüş ilçesi üzerinden Mardin’in Nusaybin ilçesi yaylalarına giden göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu başladı.

Havaların soğumasıyla birlikte göçerlerin 3 ay sürecek zorlu dönüş yolu başladı.
Soğuk havaların kendini göstermesiyle birlikte Van, Bitlis gibi illerden Batman’ın Gercüş ilçesi üzerinden Mardin’in Nusaybin ilçesi yaylalarına giden göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu başladı. Kara yollarını kullanırken arabaların tehlikesiyle, dağlık alanlardan geçerken de uçurumlarla karşı karşıya gelen göçerler, yaklaşık 3 ay boyunca dönüş yolunu sürdürüyor.
Yaklaşık 3 ayı yolda geçirdiklerini belirten Ahmet Göçer, koyunlarla birlikte ilerlemenin çok zor olduğunu söyledi. Göçer, "Çok zahmetli bir iş yolda çoğu zaman sıkıntılarla karşı karşıya geliyoruz. Bahar aylarına 2 ay yollarda alıyoruz sonbahar ayında ise 3 ay yolda kalıyoruz. Kara yolunu kullandığımız zaman şoförler bize kızıyor, arazi ve dağlık alanları kullandığımız zamanda vatandaşlar kızıyor bize ne yapacağımızı bilmiyoruz artık çok zorlanıyoruz. Bazı yerlerde kara yolunu zorunlu kullanmak zorunda kalıyoruz ve kullandığımız zamanda çoğu hayvanlarımız telef olup zarara uğruyoruz. Gece gündüz yollardayız 3 ay boyunca hep yürümek zorunda kalıyoruz" dedi.

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