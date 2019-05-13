Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu

Hayvanlarını yaylaya götürmek için yola çıkan göçerlerden Mahmut Udur (67) AA muhabirine, Cizre'den getirdiği yaklaşık bin koyununu yazın verimli meralarda otlatmak için Van'a götürdüğünü belirterek, zorlu yolculuğunun ortalama bir ay süreceğini söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hayvancılıkla uğraşan göçerler, havaların ısınmasıyla yüksek kesimlere ve yaylalara gitmek için yola çıktı. Bölgede kışı geçiren göçerler, baharın gelişiyle Van, Şırnak, Bingöl, Erzurum ve Hakkari'deki yaylalarına gitmek için at ve eşek sırtında taşıdıkları eşyalarıyla yollara düştü.

Yolculuk süresince büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Udur, şöyle konuştu:

"Dede mesleğimiz olan göçerlik çok meşakkatli bir meslek. Cizre'de hava sıcaklığı arttı. Biz de hayvanlarımızı daha serin yerlere götürmek için yola çıktık. Ramazan ayı olması bu zorluğu artırıyor. Sabah gün ağarmasından akşam güneş batana kadar yürüyoruz. Van'a varışımız yaklaşık bir ay sürecek. Memleketimizde huzur var. Biz de gönül rahatlığıyla yolumuza devam ediyoruz. Güvenlik açısından herhangi bir tehlike yaşamıyoruz."

Mardin'in Midyat ilçesinden kardeşiyle birlikte bin 500 koyununu alarak yola koyulduğunu dile getiren Hasan Duman (44), Ağrı'nın yaylalarına varmalarının yaklaşık 45 gün olduğunu aktardı.

Yol boyunca herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarına işaret eden Duman, bölgede sağlanan huzur sayesinde endişe duymadan yol kat ettiklerini söyledi.

-"Şırnak'ta 1 milyon 138 bin küçükbaş hayvan var"

Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Kılıç da Şırnak'ın hayvancılık açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu işaret ederek, çok sayıda besicinin kışın hayvanlarını Cizre'ye getirdiğini belirtti.