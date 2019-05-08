Göçle gelen çocuklar için sosyal yaşam alanı yapılacak

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, şehre çeşitli ülkelerden göçle gelen ve herhangi bir eğitim kurumuna devam edemeyen çocukların toplumla entegrasyonlarının sağlanması amacıyla sosyal yaşam alanı oluşturulacağını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, İl Göç İdaresi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde, göçle gelen çocuklara yönelik oluşturulacak sosyal yaşam alanına ilişkin projenin protokol töreni Valilik B Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Vali Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, savaşlardan dolayı vatanlarını terk etmek zorunda kalanları Trabzon'da huzur ve sükun içerisinde misafir ettiklerini belirterek, "Halkımızın bu misafirlerimize gösterdiği anlayış, tarihsel misafirperverliğimizin ve insani duygularımızın güzel bir örneğidir." dedi.

Trabzon'a göçle gelen ve herhangi bir eğitim kurumuna devam edemeyen çocukların toplumla entegrasyonlarının sağlanması amacıyla sosyal yaşam alanı oluşturulacağını vurgulayan Ustaoğlu, "Bu protokol, göçmen çocuklarımızın topluma uyumu açısından önemlidir. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Protokol, Vali Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, İl Göç İdaresi Müdürü Ramazan Latifoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt tarafından imzalandı.

