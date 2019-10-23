Göçle gelen kadınlara rehabilitasyon

ADANA, (DHA)- ADANA'da, yabancı uyruklu göçmenlerin toplumla uyumlarını hızlandırmayı hedefleyen teraryum kursları düzenleniyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün (OM) desteklediği proje kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezi’nde teraryum atölyesi kuruldu. Afganistan, İran, Irak ve Suriye uyruklu kadın göçmenler atölyede fanus içinde bitki yetiştirme becerisi ediniyor, sanatsal ürünler ortaya çıkarıyor ve kendileri gibi göçle gelen kadınların yanısıra, Adanalı kadınlarla kaynaşma olanağı buluyor. Etkinlik sonunda motivasyon artırıcı benzer etkinliklerin tekrarlanmasını talep eden katılımcılara, Adana Büyükşehir Belediyesi Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezi bünyesinde devam edecek olan sanat atölyeleri, kültür- doğa gezileri ve spor aktiviteleri hakkında bilgi verildi.

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