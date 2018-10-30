Göçmen akını devam ediyor! ABD alarmda bekliyor

Konuyla ilgili açıklama yapan General O'Shaughnessy, operasyon için görevlendirilen takviye güçlerin bir hafta içerisinde yeni görev yerine ulaşacağını söyledi. Asker sevkiyatı dışında bölgeye silah, helikopter, uçak ve bariyer de gönderileceği açıklandı.