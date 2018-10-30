Göçmen akını devam ediyor! ABD alarmda bekliyor

ABD'ye gitmek için 12 Ekim'de yola çıkan göçmenleri durdurmak isteyen ABD Savunma Bakanlığı 'Vefakar Vatansever' adını verdikleri operasyonla harekete geçti. Pentagon Meksika sınırına asker sevk etme kararı alan Bakanlık, sınırda 5 bin 200 asker görevlendirecek.
YORUM YAP0
Konuyla ilgili açıklama yapan General O'Shaughnessy, operasyon için görevlendirilen takviye güçlerin bir hafta içerisinde yeni görev yerine ulaşacağını söyledi. Asker sevkiyatı dışında bölgeye silah, helikopter, uçak ve bariyer de gönderileceği açıklandı.
1 / 5
12 Ekim'de Honduras'tan başlayan ve yeni katılımlarla büyüyen göçmen kafilesinin ABD'ye doğru ilerleyişi devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Meksika sınırına 5 bin 200 asker sevk etme kararı aldı.
2 / 5
ABD'li General Terrence O'Shaughnessy, 'Vefakâr Vatansever operasyonu' adı verilen sınır güvenliği operasyonuyla hedefin Texas, Arizona ve California eyaletlerindeki tedbirleri artırmak olduğunu söyledi.
3 / 5
General O'Shaughnessy, takviye güçlerin bir hafta içerisinde yeni görev yerlerine ulaşacağını, bölgeye askerlerin yanı sıra ilave silah, helikopter, uçak ve bariyer de konuşlandırılacağını ifade etti.
4 / 5
ABD Başkanı Donald Trump, paylaştığı bir Twitter mesajında "Göçmen istilası, kendilerini bekleyen ABD ordusu ile karşılaşacak" demişti.
5 / 5
Nisan ayında Trump'ın talimatı üzerine Meksika sınırına 2 bin 100 ulusal güvenlik muhafızı gönderilmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum