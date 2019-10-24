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"Göçmen boz ayılar" kış uykusu için yuvalarına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 11:37 | Son Güncelleme

Her yıl yaz mevsiminde Karadeniz'in özellikle Artvin Şavşat ormanlarına daha iyi beslenmek ve kış uykusu öncesinde enerji depolamak için giden boz ayıların, yuvaları olan Sarıkamış ormanlarına döndüğü tespit edildi - Göç yolunda gidiş ve dönüş olmak üzere yaklaşık 250 kilometrelik zorlu yolu kateden boz ayılar, Sarıkamış ormanlarındaki yuvalarında uyumak için kışı bekleyecek - Kuzey Doğa Derneği Başkanı Çağan Şekercioğlu: - "Boz ayılar, Sarıkamış'ın zorlu kışında hayatta kalma mücadelesine girecekler. Bu açıdan göç esnasında topladıkları kaloriler çok önemli"

HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan ve yazın beslenmek amacıyla kilometrelerce yol katedip Artvin'in Şavşat ilçesi kırsalına giden dünyanın tek göç eden boz ayıları, kış uykusu için Sarıkamış ormanlığındaki yuvalarına döndü.

Her yıl yaz mevsiminde Karadeniz'in özellikle Artvin Şavşat ormanlarına daha iyi beslenmek ve kış uykusu öncesinde enerji depolamak için giden boz ayıların, yuvaları Sarıkamış ormanlarına döndüğü tespit edildi.

Göç yolunda gidiş ve dönüş olmak üzere yaklaşık 250 kilometrelik zorlu yolu kateden boz ayılar, Sarıkamış ormanlarındaki yuvalarında uyumak için kışı bekleyecek.

Kuzey Doğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın tek göç eden boz ayılarının Sarıkamış'ta bulunduğunu söyledi.

- "Uydu vericisi ile takip ediliyor"

Boz ayıların yazın göç ettikleri Karadeniz Bölgesi'nden dönüşe başladığını ifade eden Şekercioğlu, "Uydu vericisi ile takip edilen boz ayılar kış uykusu için Sarıkamış'a döndü. Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle 2006’dan bu yana Kars, Erzurum ve Sarıkamış ormanlarının yaban hayatını araştırıyoruz. Bunlardan en önemlisi tabii ki boz ayı, kurt ve vaşaklar. Bunları uydu vericileriyle takip ediyoruz." diye konuştu.

Şekercioğlu, bu yaz da vericiler takıp söz konusu hayvanları takip ettiklerini belirterek, bu proje esnasında dünyanın tek bilinen göçmen boz ayılarını Sarıkamış'ta keşfettiklerini dile getirdi.

Boz ayıların her yıl ağustos ve eylül ayları arasında Karadeniz'de Şavşat’ın zengin ve nemli ormanlarına göç ettiğini vurgulayan Şekercioğlu, burada bozayıların meşe palamudu ve diğer orman meyveleriyle beslenip yağ depoladıktan sonra Sarıkamış'a döndüklerini aktardı.

- "Doğaları artık değişmiş"

Boz ayıların ekim ayının sonlarına doğru dönüş yolculuğunu tamamlayıp depoladıkları yiyeceklerle Sarıkamış ormanlarında kış uykusuna yatacaklarını anlatan Şekercioğlu, şöyle konuştu:

"Boz ayılar, Sarıkamış'ın zorlu kışında hayatta kalma mücadelesine girecekler. Bu açıdan göç esnasında topladıkları kaloriler çok önemli. Kasım ayında da kış uykusuna yatıyorlar. Şimdiye kadar Kuzey Doğa Derneği olarak 53 ayı yakaladık, bunların 41'ine uydu vericisi taktık. Halihazırda uydu vericisi ile takip ettiğimiz bu sezon itibarıyla 6 boz ayımız var. Sarıkamış'ın çöplüğü sağlıksız da olsa ayılar için besin kaynağı, gördüğümüz kadarıyla ayıların yarısından biraz fazlası bu çöplükte besleniyor ve göç etmiyor. Yani doğaları artık değişmiş. Bu çöplük bazı ayılar için kışın besin kaynağı olduğundan ayılar kış uykusundan uyanıp çöplüğe gidiyor. Yani kış uykuları ve düzenleri bozulmuş durumda."

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bozayı Göçmen bozayılar Kuzey Doğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğl Sarıkamış orrmanlığı

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