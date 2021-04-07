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Göçmen çocuğun yürek burkan anları! Ailesi gönderdi, bir başına çölde kaldı

07.04.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen çocuğun çölde bir başına kaldığı anlar yürek burktu. Teksas Çölü'nde tek başına kalan ve sınırdaki görevli memurlardan yardım isteyen çaresiz çocuk, ailesi tarafından ABD'ye gitmesi için gönderildiğini söyledi.

Göçmen çocuk Amerika Birleşik Devletleri'ne Meksika'dan yasadışı olarak girdi ve birlikte seyahat ettiği grubun gerisinde kalarak Teksas Çölü'nde gözyaşlarıyla sınır hattında bulunan görevlilerden yardım istedi.

AİLESİ TEK BAŞINA GÖNDERDİ

Ailesi tarafından tek başına, tanınmayan bir grup göçmenle Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildiği bildirilen çocuğun bir süre sonra grubu kaybettiği, tek başına dolaştığı ve ağladığı ifade edildi.

Çocuk memura, "Bir grupla geliyordum ve beni terk ettiler ve nerede olduklarını bilmiyorum. Buraya senden yardım istemeye geldim. Ailem beni ABD'ye gitmem için gönderdi" dedi.

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