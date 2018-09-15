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Göçmen dernekleri Seehofer’in istifasını talep etti

15.09.2018 18:37 | Son Güncelleme

Almanya’daki göçmen dernekleri İçişleri ve Yurt Bakanı Seehofer’e açık bir mektup yazarak, istifasını talep etti.

Göçmen dernekleri Seehofer’in istifasını talep etti

Mektupta, Seehofer’in göçmenlere yönelik tutumu ve söylemleri eleştirildi.Almanya'daki göçmenlerin kurduğu sivil toplum örgütleri İçişleri ve Yurt Bakanı Horst Seehofer'e yazdıkları açık mektupla kendisini istifaya davet etti. "Bizim Yurt Bakanımız Değil!” başlığını taşıyan açık mektupta, Seehofer'in göçmenlere yönelik tutumu eleştirildi. Mektupta, "Ülkedeki tüm insanların yurt bakanı olan bir kişinin farklı bir tutum izleyeceği” belirtilerek, "Bütün insanların güvenliğini sağlamalı ve sağdan gelen tehditi artık ciddiye almalıdır. Bir yurt bakanı toplumu daha da kutuplaştırmak yerine ülkemizdeki temel değerler açısından açık bir tutum sergilemelidir” denildi. Açık mekupta, bunları yerine getirmeyen bir bakanın "görevini bırakarak, görevi bunları birine devretmesi gerektiği” vurgulandı.

"Bu ülkenin vatandaşları olarak büyük kaygı içindeyiz” ifadesinin kullanıldığı mektupta, Chemnitz'deki aşırı sağcıların düzenlediği gösterilere atıfta bulunarak, "aşırı sağcılar ‘yabancı dışarı' diye bağırıyor ve burada kastedilen biziz” denildi. "Farklı göründüğümüz, isimlerimiz veya inancımız yüzünden çocuklarımız her yerde güven içinde ve özgürce hareket edemediği için kaygılıyız” ifadesine yer verildi.

Böyle bir dönemde "çoğulcu bir cumhuriyete açık bir şekilde inandığını” gösteren, "çocukların esenliği konusunda kaygı duyulmasına gerek olmadığını” söyleyen bir içişleri bakanına ihtiyaç duyulduğunun altı çizildi.

Seehofer'e sert eleştiri

"Ancak siz bunları yapmıyorsunuz” diyen göçmen dernekleri, Seehofer'in "siyasi bütün sorunların anası göçtür” şeklindeki sözünü, Haziran ayında yapılan Uyum Zirvesi'ne katılmamasını ve son günlerde Almanya'da tartışma yaratan iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen'a destek vermesini eleştirdi.

Açık mektubu imzalayan dernekler arasında Almanya Türk Toplumu (TGD), Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB), Yeni Alman Organizasyonları (NDO), sağcı, ırkçı ve antisemitist şiddete uğrayan mağdurlara danışma merkezi ReachOut, Polonya Sosyal Konseyi, Almanya Sırplar Merkez Konseyi bulunuyor.

DW,AFP,KNA/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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