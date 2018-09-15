Göçmen dernekleri Seehofer’in istifasını talep etti

Mektupta, Seehofer’in göçmenlere yönelik tutumu ve söylemleri eleştirildi.Almanya'daki göçmenlerin kurduğu sivil toplum örgütleri İçişleri ve Yurt Bakanı Horst Seehofer'e yazdıkları açık mektupla kendisini istifaya davet etti. "Bizim Yurt Bakanımız Değil!” başlığını taşıyan açık mektupta, Seehofer'in göçmenlere yönelik tutumu eleştirildi. Mektupta, "Ülkedeki tüm insanların yurt bakanı olan bir kişinin farklı bir tutum izleyeceği” belirtilerek, "Bütün insanların güvenliğini sağlamalı ve sağdan gelen tehditi artık ciddiye almalıdır. Bir yurt bakanı toplumu daha da kutuplaştırmak yerine ülkemizdeki temel değerler açısından açık bir tutum sergilemelidir” denildi. Açık mekupta, bunları yerine getirmeyen bir bakanın "görevini bırakarak, görevi bunları birine devretmesi gerektiği” vurgulandı.

"Bu ülkenin vatandaşları olarak büyük kaygı içindeyiz” ifadesinin kullanıldığı mektupta, Chemnitz'deki aşırı sağcıların düzenlediği gösterilere atıfta bulunarak, "aşırı sağcılar ‘yabancı dışarı' diye bağırıyor ve burada kastedilen biziz” denildi. "Farklı göründüğümüz, isimlerimiz veya inancımız yüzünden çocuklarımız her yerde güven içinde ve özgürce hareket edemediği için kaygılıyız” ifadesine yer verildi.