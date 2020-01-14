Göçmen faciasında ölen 7 kişinin cenazesi, yakınlarına teslim edildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan ve 8'i çocuk 11 göçmenin hayatını kaybettiği facianın ardından, cenazelere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi yapıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan göçmenlerden 7'sinin cenazesi, yakınlarınca teslim alındı.

Olay, cumartesi saat 20.00 sıralarında Yalı Mahallesi Ardıç Koyu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 19 göçmenin bulunduğu fiber tekne koydan çıktı ve bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle alabora oldu. Denize düşen kaçakların yardım çığlıklarını duyanlar durumu sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde bulunan göçmenlere müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışmada 8'i çocuk, 1'i hamile 11 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, kurtarılan 8 kişi ise sağlık ekiplerince Çeşme Alpen Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtarılan 8 kişinin hastanede tedavisi sürerken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek için fiber tekneye binen 19 göçmenin, Suriye uyruklu ve birbirleriyle akraba oldukları öğrenilirken, yaklaşık 9 yıl önce Suriye'de çıkan iç savaş sebebiyle Haseke kentinden göç ettikleri belirtildi. Yakınları, göçmenlerin Manisa'nın farklı ilçelerinde ikamet ettiğini ve amaçlarının Almanya'ya gitmek olduğu söyledi.

7'SİNİN CENAZESİ TESLİM ALINDI

Öte yandan, tekne faciasında hayatlarını kaybedenlere, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi yapıldı. İşlemleri tamamlanan cenazelerden 3 çocuk ve onların annesi olan 1 kadının cenazesi Turgutlu'da, 2 çocuk ve onların annesi olan 1 kadının cenazesi ise, İzmir'in Menderes ilçesinde defnedilmek üzere, yakınları tarafından teslim alındı. Ayrıca, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

