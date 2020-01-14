HABER
  4. Göçmen faciasında ölen 7 kişinin cenazesi, yakınlarına teslim edildi

Göçmen faciasında ölen 7 kişinin cenazesi, yakınlarına teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 16:24 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan ve 8'i çocuk 11 göçmenin hayatını kaybettiği facianın ardından, cenazelere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi yapıldı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan ve 8'i çocuk 11 göçmenin hayatını kaybettiği facianın ardından, cenazelere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi yapıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan göçmenlerden 7'sinin cenazesi, yakınlarınca teslim alındı.
Olay, cumartesi saat 20.00 sıralarında Yalı Mahallesi Ardıç Koyu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 19 göçmenin bulunduğu fiber tekne koydan çıktı ve bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle alabora oldu. Denize düşen kaçakların yardım çığlıklarını duyanlar durumu sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde bulunan göçmenlere müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışmada 8'i çocuk, 1'i hamile 11 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, kurtarılan 8 kişi ise sağlık ekiplerince Çeşme Alpen Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtarılan 8 kişinin hastanede tedavisi sürerken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek için fiber tekneye binen 19 göçmenin, Suriye uyruklu ve birbirleriyle akraba oldukları öğrenilirken, yaklaşık 9 yıl önce Suriye'de çıkan iç savaş sebebiyle Haseke kentinden göç ettikleri belirtildi. Yakınları, göçmenlerin Manisa'nın farklı ilçelerinde ikamet ettiğini ve amaçlarının Almanya'ya gitmek olduğu söyledi.
7'SİNİN CENAZESİ TESLİM ALINDI
Öte yandan, tekne faciasında hayatlarını kaybedenlere, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi yapıldı. İşlemleri tamamlanan cenazelerden 3 çocuk ve onların annesi olan 1 kadının cenazesi Turgutlu'da, 2 çocuk ve onların annesi olan 1 kadının cenazesi ise, İzmir'in Menderes ilçesinde defnedilmek üzere, yakınları tarafından teslim alındı. Ayrıca, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuçSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuç
Edirne’li şehit son yolculuğuna uğurlandıEdirne’li şehit son yolculuğuna uğurlandı
Osmangazi’den Suriye’ye yardım TIR’ıOsmangazi’den Suriye’ye yardım TIR’ı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

Hastanede korkutan patlama: Yaralılar var

Hastanede korkutan patlama: Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul için korkutan rakamlar! En üst seviyeye çıktı: Asit yağmuru...

İstanbul için korkutan rakamlar! En üst seviyeye çıktı: Asit yağmuru...

CHP milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na şantaj iddiasıyla iki sanığın yargılanmasına başlandı

CHP'li vekile 'mahrem görüntülerle' şantaj!

ABD Büyükelçisi Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

ABD Büyükelçisi Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Kilyos'ta batan balıkçı teknesiyle ilgili çarpıcı iddia: Ruslar görmüş

Kilyos'ta batan balıkçı teknesiyle ilgili çarpıcı iddia!

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan Maden'le ilgili Ankara Valisi Şahin'den yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Son dakika! Gaziosmanpaşa'da kadını sopayla döven kişi tutuklandı

Büyük tepki çekmişti! Tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.