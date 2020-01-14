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  4. Göçmen faciasında ölen 8 kişinin cenazesi, toprağa verildi(2)

Göçmen faciasında ölen 8 kişinin cenazesi, toprağa verildi(2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 21:16 | Son Güncelleme

8 CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ İzmir'in Çeşme ilçesi Yalı Mahallesi açıklarında teknelerinin alabora olmasıyla ölen 11 Suriyeli göçmenden Emine Mahmud (23), Fidya Hüseyin (5), Leyla Hüseyin (3), Fadya Hüseyin (1),  Hediya Nayıf  (25), Rezan Mahmo (7), Berivan Mahmo (6) ve Abdulhamid Mahmo (4)  Manisa'nın Turgutlu ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

8 CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'in Çeşme ilçesi Yalı Mahallesi açıklarında teknelerinin alabora olmasıyla ölen 11 Suriyeli göçmenden Emine Mahmud (23), Fidya Hüseyin (5), Leyla Hüseyin (3), Fadya Hüseyin (1), Hediya Nayıf (25), Rezan Mahmo (7), Berivan Mahmo (6) ve Abdulhamid Mahmo (4) Manisa'nın Turgutlu ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. İzmir'den, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Gasilhanesi'ne getirilen cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu Belediyesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, CHP Meclis Üyesi Burhan Irk, Atatürk Mahallesi Muhtarı Celal Çetin ve hayatını kaybedenlerin Turgutlu'da yaşayan yakınları katıldı. Ölenlerin Turgutlu'ya 4 yıl önce Suriye'nin Haseke şehrinden gelerek, Atatürk Mahallesi'ne yerleştikleri öğrenildi.

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