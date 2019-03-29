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Göçmen kaçakçıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 10:23 | Son Güncelleme

Hatay’da sahte belgelerle göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen, aralarında polis memuru ve din görevlisinin de bulunduğu şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 7’si adli kontrol şartıyla, diğerleri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Alınan bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü Bürosu ekipleri, sahte evrak tanzim etmek suretiyle göçmen kaçakçılığı yaptıklarını tespit ettiği bir şebekeyi izlemeye aldı.

Hatay’da sahte belgelerle göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen, aralarında polis memuru ve din görevlisinin de bulunduğu şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 7’si adli kontrol şartıyla, diğerleri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü Bürosu ekipleri, sahte evrak tanzim etmek suretiyle göçmen kaçakçılığı yaptıklarını tespit ettiği bir şebekeyi izlemeye aldı. 10 ayrı adrese baskın düzenleyen ekipler, aralarında polis memuru ve din görevlisinin de bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı. Şebekenin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen yabancı uyruklu kişilere 500 dolar karşılığında sahte evrak düzenledikleri tespit edildi.
Baskın yapılan adreslerde, 2 adet mühür basımında kullanılan metal parça, 1 adet mühür, 2 adet harddisk, 7 adet cep telefonu, 1 adet flaş bellek ve Suriyeli şahıslara ait geçici koruma kimlik belgeleri ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Hatay Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla, 7 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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