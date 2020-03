Göçmen kaçakçıları anlatıyor: Ege kıyılarında göçmen hareketliliği ne durumda?

Yerel kaynaklar, mevsim fark etmeksizin her hafta ortalama göçmen taşıyan 5 botun Midilli Adası'na varmak üzere denize açıldığını söylüyor.

Dikili her ne kadar göçmenler için kısa süreli bir 'geçiş rotası' olsa da Belediye Başkanı Kırgöz, hükümetin son kararının Dikili halkının çoğunluğu tarafından destek gördüğünü söylüyor.

Kırgöz, Dikili'de yakalanan göçmenlerin İzmir'e sevki için her hafta göç idaresinin araçlarına ek olarak belediye imkânlarıyla sağlanan otobüsle de İzmir'e göçmen nakli yapıldığını belirtiyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, her hafta Midilli Adası'na geçmeyi deneyen birkaç botun bir kısmının karşıya geçebilmeyi başarırken, bir kısmının Jandarma, sahil güvenlik ya da polis tarafından yakalandığını ifade ediyor.

Kaçakçılar, göçmenlerin her şeyi göze alarak ve tüm varını yoğunu bu işe yatırarak geldiğini söylüyor. Bu yüzden göçmenin parasının Midilli'ye varana kadar ortak havuzda bekletildiğini, Midilli'ye vardıktan sonra kaçakçının hesabına aktarıldığını söylüyorlar.

Şu an kişi başı 600 dolar veremeyen göçmenlerin ise kıyılara değil, Edirne'ye yöneldiğini söylüyorlar:

"Göçmenler şu an zor da olsa Edirne'den karayolu ya da Meriç üzerinden yaya geçişler yapabiliyor. Ancak denizi tercih ederse illegal bir organizasyona ihtiyaç duymak ve dolayısıyla para ödemek zorunda. Şu an para ödemek zorunda olmadıkları seçeneği deniyorlar. Şu an daha masrafsız olan yaya geçme opsiyonunu tercih ediyorlar."

Kaçakçılar şu an her ne kadar Edirne'de bir yoğunluk olsa da Aydın, Gaziantep ve Hatay'daki mülteci kamplarından kıyılara doğru yolculuğun başladığına dair duyum aldıklarını söylüyor.

'Göçmen kaçakçılığı son 10 yılda arttı'

Dikili'de göçmen kaçakçılığının özellikle son 10 yıldır ciddi bir sektör haline geldiğini ifade eden kaçakçılar, 2014-2015 yıllarında Dikili'den Midilli'ye geçişlerin çok yoğun olduğunu ve günde ortalama 55 kişilik 10 adet botun Midilli'ye gönderildiğini söylüyor.

2015'den bu yana göçmen geçişlerindeki yoğunluk bir nebze azalsa da hiçbir zaman tamamen sonlanmamış. Şimdiki rutinleri ayda bir bot ila 10 bot arasında değişiyor.