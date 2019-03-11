HABER

Göçmen kaçakçıları kovalamaca sonrası yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 13:07 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarmanın ’dur’ ihtarına uymayan göçmen kaçakçıları, kovalamaca sonrası yakalandı.İpsala istikametine seyreden 2 otomobil, Alaybey Mahallesi mevkisinde yol kontrolü yapan Malkara İlçe Jandarma ekiplerini görünce kaçtı.

Göçmen kaçakçıları kovalamaca sonrası yakalandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarmanın ’dur’ ihtarına uymayan göçmen kaçakçıları, kovalamaca sonrası yakalandı.
İpsala istikametine seyreden 2 otomobil, Alaybey Mahallesi mevkisinde yol kontrolü yapan Malkara İlçe Jandarma ekiplerini görünce kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrası 2 otomobil, jandarma ekiplerince Haliç Mahallesi yakınlarında durduruldu. Yakalanan 2 otomobilde gözaltına alınanların 6’sının göçmen, 4’ünün ise organizatör olduğu ortaya çıktı. İfadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan organizatörlerden F.Y., A.K., E.D. ve E.T. tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Cezaevine konuldu. Yabancı uyruklu 6 kişi ise Tekirdağ İl Göç İdaresine gönderildi.

Göçmen kaçakçıları kovalamaca sonrası yakalandı

Göçmen kaçakçıları kovalamaca sonrası yakalandı

Göçmen kaçakçıları kovalamaca sonrası yakalandı

Sağlığa zararlı mı? Canan Karatay'dan olay çiğköfte yorumu Sağlığa zararlı mı? Canan Karatay'dan olay çiğköfte yorumu
Polonya'da öldürülen üniversiteli Furkan'ın evinde yasPolonya'da öldürülen üniversiteli Furkan'ın evinde yas
10 suçtan aranan hükümlü, tavan arasında yakalandı10 suçtan aranan hükümlü, tavan arasında yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL vereceğim' dedi, olanlar oldu!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Antalya'da dev köpek balığı yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Antalya'da yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Ders bahanesiyle kandırdılar! Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Ankara'da iğrenç olay! Ders bahanesiyle kandırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.