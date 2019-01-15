HABER

Göçmen kaçakçıları operasyonunda 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 19:16 | Son Güncelleme

  HAKKARİ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılarına yönelik Hakkari, Van ve Malatya'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Göçmen kaçakçıları operasyonunda 10 gözaltı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılarına yönelik Hakkari, Van ve Malatya'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' suçunun engellenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Hakkâri, Malatya ve Van'da organize şekilde göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik 16 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda Hakkâri’de 6, Malatya’da 1 ve Van’da 3 olmak üzere toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda ise 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 77 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 8 av tüfeği fişeği, 28 adet (5.56 mm) fişek, 11 cep telefonu, 11 sim kart ve 2 İran pasaportu ele geçirdi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER'Çirkin kız'ın son hali'Çirkin kız'ın son hali
Mersin'de fırtına kargo gemisini sürükledi (2)Mersin'de fırtına kargo gemisini sürükledi (2)
Bayramiç'te 3 inek boyunları kesilmiş halde bulunduBayramiç'te 3 inek boyunları kesilmiş halde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP Diyarbakır adayı belli oluyor! İşte o isim

HDP Diyarbakır adayı belli oluyor! İşte o isim

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.