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Göçmen kaçakçıları tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 17:08 | Son Güncelleme

MERSİN'in Anamur ilçesinde göçmen kaçakçığılı yapanlara karşı operasyon düzenleyen polis şüphelileri suçüstü yakaladı.

Göçmen kaçakçıları tutuklandı

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA) - MERSİN'in Anamur ilçesinde göçmen kaçakçığılı yapanlara karşı operasyon düzenleyen polis şüphelileri suçüstü yakaladı. Operasyonda, KKTC bayraklı botla göçmen kaçırmaya çalıştıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Anamurium Antik Kenti sahilinde şüpheli bir bot ihbarı alan Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler, bölgeye hareket edip kaçak göçmenleri taşıdığı belirlenen KKTC bayraklı bottaki T.Y. (27), M.L. (21) ve M.S.'yi (44) gözaltına alıp, kaçmaya çalışan O.T. (19) ile F.A.'yı (37) da kıskıvrak yakaladı.
Sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan O.T. ile F.A. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Teknedeki 2 yabancı uyruklu göçmen ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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