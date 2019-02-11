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Göçmen kaçakçılarına 8 yıla kadar hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 09:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları gerekçesiyle 6 sanık hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları gerekçesiyle 6 sanık hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuksuz sanıklar Adem D, İsmet K, Mehmet Sait D, Mehmet Şah G, Mehmet Şirin A. ve Zülfü Ç. hakkında hazırlanan iddianame, 12. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 1980'li yıllarda başlayan illegal göç hareketlerinin "köprü" konumunda bulunan Türkiye'yi önemli ölçüde etkilediği belirtildi.

Göçmen kaçakçılığının nedenlerine yer verilen iddianamede, "Menfaat sağlamak üzere suç örgütleriyle göçmenler başka ülkelere kaçırılmakta, yasal olmayan yollarla ülkeye sokulmakta ve bu örgütlerin eline düşen çaresiz insanlar bazen yaşam ve beden bütünlükleri bakımından onarılamayan büyük zararlara uğramaktadır." ifadelerine yer verildi.

Silvan yolu uygulama noktasındaki görevlilerin 15 Ekim 2018'de "Dur" ihtarına uymayarak kaçan 3 minibüsün merkez Kayapınar ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulduğu, 126 düzensiz göçmen ile sürücülerinin yakalandığı kaydedilen iddianamede, Pakistan ve İran üzerinden yaya olarak dağ yollarını kullanarak Van'a gelen düzensiz göçmenlerin İstanbul, Ankara ve Konya'ya götürülmek üzere sanıklarla bin dolar karşılığında anlaştıkları belirtildi.

- İstenen ceza

İddianamede, menfaat amacıyla yurt dışına çıkma yeterlilikleri taşımayan yabancı uyruklu kişilerin illegal yollarla yurt dışına çıkmalarına ve ülkede kalmalarına imkan sağlayan tutuksuz sanıklar Adem D, İsmet K, Mehmet Sait D, Mehmet Şah G, Mehmet Şirin A. ve Zülfü Ç. hakkında "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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