Göçmen kaçakçılarına müebbet hapis cezası istemi

Muğla'nın Bodrum açıklarında, düzensiz göçmenlerin bindiği lastik botun batması sonucu 3 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, 12 kişi hakkında üçer kez müebbet hapis cezası istendi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bindiği lastik botun batması sonucu 3 kişinin öldüğü olayla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianame, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunda görevli savcı Bülent Dinçel tarafından hazırlanan 24 sayfalık iddianamede, olaya karıştıkları tespit edilen, aralarında otel sahibi, taksi ve minibüs şoförlerinin de bulunduğu 8'i tutuklu 12 kişi hakkında, "Olası kasıt ile kasten öldürme" suçundan üçer kez müebbet hapis cezası talebinde bulunuldu.

Bağla Koyu'nda, denize açılan 19 Irak ve Suriye uyruklu düzensiz göçmenin içinde bulunduğu lastik botun, 17 Eylül'de batması sonucu 3 kişi yaşamını yitirmişti. Bottaki diğer 15 kişi ise kurtarılmıştı.

