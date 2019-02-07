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Göçmen kaçakçılarına operasyon: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 21:48 | Son Güncelleme

 İZMİR ve Konya'da, yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR ve Konya'da, yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı geçişleri organize ettikleri ileri sürülen şebekeyi takibe aldı. Ekiplerin yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibi sonrası, yabancı uyrukluların yasa dışı yollardan yurt dışına geçişinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, tespit edilen 14 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. İzmir ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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