Göçmen kaçakçılarına suçüstü

Muratlı’da jandarma tarafından yapılan operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 28 kaçak göçmen yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Muratlı’nın Arzulu Mahallesi’nde yaşandı. Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, şüphe üzerine seyir halindeki bir aracı durdurdu. Aralarında Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Irak, İran ve Suriye uyruklu mültecilerin bulunduğu 28 göçmen yakalandı. Onları taşıyan araçtaki şüpheliler O.K. ve E.D. ise gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Muratlı Jandarma Karakolu’na götürüldü. Karakolda yapılan işlemlerin ardından 28 kaçak, Kayı’daki İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Organizatör oldukları tahmin edilen şüpheliler O.K. ve E.D. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan iki şüpheli de tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

